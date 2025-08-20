وفاة المهاجم الدولي السابق عن 40 عاما

عُثر على النجم الدولي في منزله في جوهانسبرغ

بايرتس الجنوب أفريقي وفاة مهاجمه السابق، النجم الدولي الزيمبابوي تينداي ندورو، عن 40 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث عُثر على ندورو متوفيا في منزله في جوهانسبرغ.

وأعرب ناديه السابق عن حزنه العميق قائلاً في بيان "نشعر بحزن شديد بعد تلقي خبر وفاة مهاجمنا السابق تينداي ندورو. نتقدم بخالص التعازي لعائلته وأصدقائه ومحبيه في هذا الوقت العصيب"، كما نعى نادي كيب لاعبه السابق عبر حساباته على مواقع التواصل.

خاض ندورو 14 مباراة دولية مع منتخب زيمبابوي بين عامي 2013 و2017، أحرز خلالها خمسة أهداف، من بينها هدف في شباك خلال كأس أمم 2017.

وعلى مستوى الأندية، برز بقميص أورلاندو بايرتس حيث سجل 25 هدفا في 48 مباراة بالدوري بين 2015 و2017، كما لعب لأندية كيب تاون، هايلاندز بارك، إضافة إلى تجارب خارجية مع الفيصلي السعودي والعروبة العُماني، بعدما بدأ مسيرته مع فريق تشيكن إن في زيمبابوي.

وتفاعل عشاق عبر منصات التواصل الاجتماعي مع خبر وفاته، معبرين عن حزنهم لفقدان مهاجم ترك بصمة بارزة في الكرة الزيمبابوية والجنوب أفريقية.







