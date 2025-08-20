الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

وفاة المهاجم الدولي السابق عن 40 عاما

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة المهاجم الدولي السابق عن 40 عاما
A-
A+

كرة القدم

2025-08-20 | 01:14
وفاة المهاجم الدولي السابق عن 40 عاما

عُثر على النجم الدولي في منزله في جوهانسبرغ

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وفاة مهاجمه السابق، النجم الدولي الزيمبابوي تينداي ندورو، عن 40 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث عُثر على ندورو متوفيا في منزله في جوهانسبرغ.
وأعرب ناديه السابق عن حزنه العميق قائلاً في بيان "نشعر بحزن شديد بعد تلقي خبر وفاة مهاجمنا السابق تينداي ندورو. نتقدم بخالص التعازي لعائلته وأصدقائه ومحبيه في هذا الوقت العصيب"، كما نعى نادي كيب تاون سبيرز لاعبه السابق عبر حساباته على مواقع التواصل.
خاض ندورو 14 مباراة دولية مع منتخب زيمبابوي بين عامي 2013 و2017، أحرز خلالها خمسة أهداف، من بينها هدف في شباك تونس خلال كأس أمم أفريقيا 2017.
وعلى مستوى الأندية، برز بقميص أورلاندو بايرتس حيث سجل 25 هدفا في 48 مباراة بالدوري بين 2015 و2017، كما لعب لأندية كيب تاون، هايلاندز بارك، إضافة إلى تجارب خارجية مع الفيصلي السعودي والعروبة العُماني، بعدما بدأ مسيرته مع فريق تشيكن إن في زيمبابوي.
وتفاعل عشاق الكرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مع خبر وفاته، معبرين عن حزنهم لفقدان مهاجم ترك بصمة بارزة في الكرة الزيمبابوية والجنوب أفريقية.



مقالات ذات صلة

وفاة نجم الزمالك المصري والنصر السعودي عن 39 عاماً
01:19

وفاة نجم الزمالك المصري والنصر السعودي عن 39 عاماً

وفاة الفنانة السورية ايمان الغوري عن 57 عاما
2025-08-19

وفاة الفنانة السورية ايمان الغوري عن 57 عاما

وفاة الفنان أحمد رشوان عن عمر الـ 76 عاماً
2025-08-05

وفاة الفنان أحمد رشوان عن عمر الـ 76 عاماً

وفاة أسطورة موسيقى الريف جيني سيلي عن عمر يناهز 85 عامًا
2025-08-02

وفاة أسطورة موسيقى الريف جيني سيلي عن عمر يناهز 85 عامًا

وفاة المهاجم الدولي السابق عن 40 عاما

رياضة

كرة القدم

أورلاندو بايرتس

تينداي ندورو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - بطاقة صفراء للاعبة أوكرانية .. والسبب غريب
إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح

اقرأ ايضا في كرة القدم

وفاة نجم الزمالك المصري والنصر السعودي عن 39 عاماً
01:19

وفاة نجم الزمالك المصري والنصر السعودي عن 39 عاماً

يعتبر نجم الزمالك المصري أسطورة في بلاده بينين

01:19

وفاة نجم الزمالك المصري والنصر السعودي عن 39 عاماً

يعتبر نجم الزمالك المصري أسطورة في بلاده بينين

فيديو - موهبة ليفربول الصاعدة تخطف الأنظار
01:17

فيديو - موهبة ليفربول الصاعدة تخطف الأنظار

لفت لاعب ليفربول الشاب سوني لامبي الأنظار بعد تسجيله هدفا استثنائيا

01:17

فيديو - موهبة ليفربول الصاعدة تخطف الأنظار

لفت لاعب ليفربول الشاب سوني لامبي الأنظار بعد تسجيله هدفا استثنائيا

فيديو - بطاقة صفراء للاعبة أوكرانية .. والسبب غريب
01:16

فيديو - بطاقة صفراء للاعبة أوكرانية .. والسبب غريب

الحديث بالروسية غير مسموح في مباريات الدوري الأوكراني

01:16

فيديو - بطاقة صفراء للاعبة أوكرانية .. والسبب غريب

الحديث بالروسية غير مسموح في مباريات الدوري الأوكراني

اخترنا لك
وفاة نجم الزمالك المصري والنصر السعودي عن 39 عاماً
01:19
فيديو - موهبة ليفربول الصاعدة تخطف الأنظار
01:17
فيديو - بطاقة صفراء للاعبة أوكرانية .. والسبب غريب
01:16
إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح
01:13

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025