فيديو - بطاقة صفراء للاعبة أوكرانية .. والسبب غريب

She got booked for speaking Russian in the Ukrainian leaguepic.twitter.com/t0AgrsCCbi — Troll Football (@TrollFootball) August 19, 2025

شهدت مباراة في الدوري الأوكراني للسيدات واقعة لافتة، حين تلقت لاعبة نادي سيسترز أوديسا، مايبورودينا، بطاقة صفراء لاستخدامها اللغة الروسية أثناء الاعتراض على قرار تحكيمي.الحادثة وقعت في الدقيقة 43 من مواجهة الجولة الثالثة التي انتهت الى الفوز على كولوس (2-1)، حين أوقفت أناستاسيا رومانيوك اللعب بسبب تأخر مايبورودينا في استئناف المباراة.وأثناء احتجاج اللاعبة على القرار، تحدثت بالروسية، وهو ما دفع رومانيوك إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجهها.وأوضحت الحكمة لاحقا لمدرب "سيسترز"، دينيس كولتشين، أن الحديث بالروسية غير مسموح في مباريات الدوري، مؤكدة "طلبت من اللاعبة التحدث بالأوكرانية، هذا أوكراني."