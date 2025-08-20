الأخبار
فيديو - بطاقة صفراء للاعبة أوكرانية .. والسبب غريب

كرة القدم

2025-08-20 | 01:16
فيديو - بطاقة صفراء للاعبة أوكرانية .. والسبب غريب

الحديث بالروسية غير مسموح في مباريات الدوري الأوكراني

شهدت مباراة في الدوري الأوكراني الممتاز للسيدات واقعة لافتة، حين تلقت لاعبة نادي سيسترز أوديسا، إيرينا مايبورودينا، بطاقة صفراء لاستخدامها اللغة الروسية أثناء الاعتراض على قرار تحكيمي.
الحادثة وقعت في الدقيقة 43 من مواجهة الجولة الثالثة التي انتهت الى الفوز على كولوس (2-1)، حين أوقفت الحكمة أناستاسيا رومانيوك اللعب بسبب تأخر مايبورودينا في استئناف المباراة.
وأثناء احتجاج اللاعبة على القرار، تحدثت بالروسية، وهو ما دفع رومانيوك إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجهها.
وأوضحت الحكمة لاحقا لمدرب "سيسترز"، دينيس كولتشين، أن الحديث بالروسية غير مسموح في مباريات الدوري، مؤكدة "طلبت من اللاعبة التحدث بالأوكرانية، هذا دوري أوكراني."



رياضة

كرة القدم

الدوري الأوكراني الممتاز

سيسترز أوديسا

إيرينا مايبورودينا

