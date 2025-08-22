صورة لمحمد صلاح تُلهب وسائل التواصل الاجتماعي

تسببت صورة نشرها النجم المصري محمد صلاح
، مع الكؤوس الثلاث التي نالها كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وفق تصويت رابطة اللاعبين المحترفين
(PFA)، بعاصفة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما نشر ليفربول
، صورة على منصة إكس، تظهر صلاح جالسا على كرسي، متوشحا بالعلم المصري، محاطا بالكؤوس الثلاث، التي تمنح لأفضل لاعب، مع تاج رمزي لـ"الملك المصري"، وتذكار بتتويج "الريدز
" بلقب الدوري الإنجليزي، وعبارة "خلف الكواليس".
وأصبح صلاح اللاعب الأكثر تتويجا بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية
بعد أن حصدها ثلاث مرات، متفوقا على عدد من النجوم الكبار، بمن فيهم كريستيانو رونالدو
.
ونال صلاح الجائزة في موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018، حين توج هدافاً للدوري برصيد 32 هدفا، وفي موسم 2021-2022، حيث تألق على المستوى الفردي وتشارك صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين
.
كما حصد صلاح الجائزة للمرة الثالثة عن الموسم الماضي، حيث تصدر قائمتي هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا، وصانعي الأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، وأسهم في تتويج "الريدز" بلقب "البريمير ليغ" للمرة الـ20 في تاريخه.