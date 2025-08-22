عاجل
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
كوندي: علينا أن نتعلّم إدارة النتائج بشكل أفضل
كرة القدم

2025-08-22 | 01:01
كوندي: علينا أن نتعلّم إدارة النتائج بشكل أفضل

خلال توقيعه على تمديد عقده مع برشلونة

أكّد المدافع الفرنسي جول كوندي خلال توقيعه على تمديد عقده مع برشلونة أنّ فريقه ما زال بحاجة إلى تحسينات عديدة إذا ما أراد المنافسة على القمّة هذا الموسم، مشدّدا على أن الجانب الدفاعي وإدارة المباريات في لحظاتها الحاسمة يمثلان أبرز نقاط التطوير المطلوبة.
وقال كوندي في تصريحات صحفية "أعتقد أنّ الأمر يشمل القليل من كلّ شيء، يمكننا أن نتحسن في جميع الجوانب، ما زلنا قادرين على اللعب في الهجوم والدفاع بشكل أفضل".
وأضاف "لكن إذا كان عليّ أن أختار نقطة أساسية، فسأقول إنّه يتوجّب علينا هذا الموسم استقبال عدد أقل من الأهداف، ففي بعض المباريات، خاصّة في دقائقها الأخيرة، عندما لا تسير الأمور كما نريد، علينا أن نفهم أنّ هناك أوقاتا لا يجب أن نخاطر كثيرا".
وشدّد الدولي الفرنسي على أنّ هذا لا يعني التخلّي عن هوّية الفريق أو أسلوبه، بل أن يكون اللاعبون أكثر براغماتية وواقعية في مواقف معينة، وتابع "المفتاح بالنسبة لي هو أن نعرف كيف ندير النتائج بشكل أفضل، فهذا ما قد يصنع الفارق بين فريق جيد وفريق بطل".



