الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
4 آب "الحقيقة الضائعة"
برمنغهام سيتي يفاوض لضم مدافع برشلونة السابق

برمنغهام سيتي يفاوض لضم مدافع برشلونة السابق
2025-08-22 | 01:46
برمنغهام سيتي يفاوض لضم مدافع برشلونة السابق

محاولة طموحة للتعاقد مع المدافع السنغالي ميكاييل فاي

أطلق نادي برمنغهام سيتي، المملوك لأسطورة كرة القدم الأميركية توم برادي، محاولة طموحة للتعاقد مع المدافع السنغالي ميكاييل فاي، لاعب رين الفرنسي ولاعب برشلونة السابق، في إطار مساعيه لتعزيز خط الدفاع بعد بداية قوية في التشامبيونشيب.
فاي البالغ من العمر 21 عاما، والذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، يتميز بقوته البدنية وقدرته الهجومية، وكان برشلونة قد اضطر للاستغناء عنه العام الماضي لصالح رين من أجل معالجة أزمته الماليّة وتسجيل تعاقدات جديدة أبرزها الإسباني داني أولمو.
ورغم أنّ اللاعب الشاب كان محطّ اهتمام أندية أوروبيّة كبرى قبل انتقاله إلى فرنسا، إلّا أنّه لم يظهر سوى في 11 مباراة مع رين، حيث بدا أنّه لم يتأقلم بالشكل المطلوب.
ويدرك برمنغهام أنّ إقناع فاي باللعب في التشامبيونشيب لن يكون مهمّة سهلة، في ظلّ اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بخدماته مع اقتراب غلق سوق الانتقالات، لكنّ إدارة النادي تراهن على مشروعها الرياضي وعلى حضور أسماء مؤثّرة مثل توم برادي لإقناع اللاعب.
برمنغهام، الذي فاز في مباراة وتعادل في أخرى مع انطلاقة الموسم، يستعد لمواجهة أوكسفورد يونايتد نهاية الأسبوع، وهو أنفق هذا الصيف مبالغ معتبرة على صفقات مثل الياباني كيوغو فوروهاشي (7.7 مليون جنيه إسترليني)، مارفن دوكش (1.7 مليون) وتايلور غاردنر-هيكمان (1.5 مليون). 
كما عزز صفوفه بلاعبين مجانيين أبرزهم ديماراي غراي وبرايت أوسايي-صامويل، وضم على سبيل الإعارة الثنائي إيرين كاشين وجيمس بيدل من برايتون، ولاعب الوسط تومي دويل من وولفرهامبتون، في مسعى لتشكيل فريق قادر على المنافسة هذا الموسم.



