قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر

قرّر خوض مغامرة في مسيرته الكروية بالانتقال إلى قطر

منذ حوالي عام، قرّر لاعب السابق رودري سانشيز، البالغ من العمر 25 عاما، أن يخوض مغامرة في مسيرته الكروية بالانتقال إلى قطر، وبالتحديد إلى صفوف نادي ، حيث سجّل ثمانية أهداف وقدّم 15 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي.

وتحدث لاعب الوسط لصحيفة ماركا عن التجربة التي يعيشها حاليا، كما روى بعض المواقف المرتبطة بريال .

وتحديدا، شرح رودري كيف كانت بداياته في "خرجت من قريتي، لأنني كنت صغيرا جدا، ولم تكن لدي أي فكرة عن كرة القدم. في إكستريمادورا، لم تكن هناك فرص كثيرة: إما أن تغادر أو تبقى هناك، فقرر والدي أخذي لإجراء اختبارات مع ".

وأضاف “نجحت فيها وخضت الموسم الأول، لكن لسبب ما لم يرغبوا بي في فريق (جوفينيل أ)، فذهبت إلى كانيّاس، الذي كان بمثابة فريق رديف، حيث قدمت أداءً جيدا، فجاءتني فرصة الانتقال إلى ".

وتابع "قضيت عاما أتنقل بين قريتي ومدريد وكنت أقدّم مستوى ممتازا، لكنهم لم يمنحوني السكن للعام التالي، وعندها جاءتني فرصة إسبانيول، حيث وفروا لي الإقامة، ولم أكن أطلب أكثر من ذلك، ثم تابعت مسيرتي، الى وديبورتيفو لاكورونيا وريال بيتيس".

وقال "في تلك المرحلة، مررت بلحظة صعبة، فبعد ستة أشهر في لاكورونيا، فكرت في اعتزال كرة القدم، اذ شعرت بالضغط بسبب السكن، واللعب بعيدا عن عائلتي، وبسبب الطقس والأجواء، حيث كنت أبقى وحيدا في عطلة نهاية الأسبوع، فقررت ترك الأمر والعودة إلى قريتي لألعب مع أصدقائي فقط".

وسُئل رودري عمّا إذا كان مدريد قد استبعده بسبب قصر قامته، فأجاب "ربما كان الأمر نتيجة مجموعة عوامل، نعم. كنت صغير الحجم جدا، وربما لهذا السبب لم يروني مناسبا، مع انني كنت اتميز الجودة والموهبة، لكن الحكم كان يرتبط بشكل أساسي بالجانب البدني".





