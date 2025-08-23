الأخبار
قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر

قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر
كرة القدم

2025-08-23 | 04:03
قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر

قرّر خوض مغامرة جديدة في مسيرته الكروية بالانتقال إلى قطر

منذ حوالي عام، قرّر لاعب ريال بيتيس السابق رودري سانشيز، البالغ من العمر 25 عاما، أن يخوض مغامرة جديدة في مسيرته الكروية بالانتقال إلى قطر، وبالتحديد إلى صفوف نادي العربي، حيث سجّل ثمانية أهداف وقدّم 15 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي.
وتحدث لاعب الوسط لصحيفة ماركا عن التجربة التي يعيشها حاليا، كما روى بعض المواقف المرتبطة بريال مدريد.
وتحديدا، شرح رودري كيف كانت بداياته في كرة القدم "خرجت من قريتي، لأنني كنت صغيرا جدا، ولم تكن لدي أي فكرة عن كرة القدم. في إكستريمادورا، لم تكن هناك فرص كثيرة: إما أن تغادر أو تبقى هناك، فقرر والدي أخذي لإجراء اختبارات مع ريال مدريد". 
وأضاف “نجحت فيها وخضت الموسم الأول، لكن لسبب ما لم يرغبوا بي في فريق (جوفينيل أ)، فذهبت إلى كانيّاس، الذي كان بمثابة فريق رديف، حيث قدمت أداءً جيدا، فجاءتني فرصة الانتقال إلى أتلتيكو مدريد". 
وتابع "قضيت عاما أتنقل بين قريتي ومدريد وكنت أقدّم مستوى ممتازا، لكنهم لم يمنحوني السكن للعام التالي، وعندها جاءتني فرصة إسبانيول، حيث وفروا لي الإقامة، ولم أكن أطلب أكثر من ذلك، ثم تابعت مسيرتي، الى برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا وريال بيتيس". 
وقال "في تلك المرحلة، مررت بلحظة صعبة، فبعد ستة أشهر في لاكورونيا، فكرت في اعتزال كرة القدم، اذ شعرت بالضغط بسبب السكن، واللعب بعيدا عن عائلتي، وبسبب الطقس والأجواء، حيث كنت أبقى وحيدا في عطلة نهاية الأسبوع، فقررت ترك الأمر والعودة إلى قريتي لألعب مع أصدقائي فقط".
وسُئل رودري عمّا إذا كان ريال مدريد قد استبعده بسبب قصر قامته، فأجاب "ربما كان الأمر نتيجة مجموعة عوامل، نعم. كنت صغير الحجم جدا، وربما لهذا السبب لم يروني مناسبا، مع انني كنت اتميز الجودة والموهبة، لكن الحكم كان يرتبط بشكل أساسي بالجانب البدني".


مقالات ذات صلة

فيديو - نادال يروي قصة رسالة الشماتة بخسارة ريال مدريد
2025-05-27

فيديو - نادال يروي قصة رسالة الشماتة بخسارة ريال مدريد

فرناندو ألونسو يختار لاعبا من برشلونة لينضم إلى ريال مدريد
2025-06-03

فرناندو ألونسو يختار لاعبا من برشلونة لينضم إلى ريال مدريد

ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد
2025-07-26

ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد

جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً
2025-08-07

جوهرة مغربية مرشحة للعب لريال مدريد قريباً

قصة لاعب فشل في ريال مدريد ويتألق في قطر

ليون يعلن تعاقده مع دومينيك غريف بفيديو مبتكر
لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

