تاريخ كندي في "الليغا" يكتبه نجم فياريال

دخل تاجون بوكانان تاريخ ، بعدما أصبح أول لاعب يسجّل ثلاثية (هاتريك) في "الليغا"، خلال فوز الكبير على جيرونا بخماسية نظيفة الأحد.

بوكانان، الذي تعافى من كسر في الساق تعرّض له في العام الفائت، حين كان لاعباً في ، قدّم أفضل أداء له بقميص "الغواصات الصفراء"، مسجّلا أول "هاتريك" في مسيرته الاحترافية.

وبذلك ينضم بوكانان إلى مواطنه جوناثان ديفيد، مهاجم ليل الفرنسي، كأحد الكنديين الوحيدين الذين أحرزوا ثلاثية في الدوريات الخمسة الكبرى في .

هذا الانتصار رفع رصيد فياريال إلى الصدارة بالعلامة الكاملة (6 نقاط) من مباراتين، مسجّلا سبعة أهداف دون أن تهتز شباكه، فيما يتصدر بوكانان ترتيب الهدافين في "الليغا" مع بداية الموسم.

ويُنظر إلى تألق النجم الكندي على أنّه دفعة قويّة لمنتخب بلاده، الذي يستعدّ لنهائيات 2026 التي تستضيفها إلى جانب والمكسيك.







