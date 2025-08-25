تاريخ كندي في "الليغا" يكتبه نجم فياريال

دخل الجناح
تاجون بوكانان تاريخ كرة القدم الإسبانية
، بعدما أصبح أول لاعب كندي
يسجّل ثلاثية (هاتريك) في "الليغا"، خلال فوز فياريال
الكبير على جيرونا بخماسية نظيفة الأحد.
بوكانان، الذي تعافى من كسر في الساق تعرّض له في العام الفائت، حين كان لاعباً في إنتر ميلان
، قدّم أفضل أداء له بقميص "الغواصات الصفراء"، مسجّلا أول "هاتريك" في مسيرته الاحترافية.
وبذلك ينضم بوكانان إلى مواطنه جوناثان ديفيد، مهاجم ليل الفرنسي، كأحد الكنديين الوحيدين الذين أحرزوا ثلاثية في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا
.
هذا الانتصار رفع رصيد فياريال إلى الصدارة بالعلامة الكاملة (6 نقاط) من مباراتين، مسجّلا سبعة أهداف دون أن تهتز شباكه، فيما يتصدر بوكانان ترتيب الهدافين في "الليغا" مع بداية الموسم.
ويُنظر إلى تألق النجم الكندي على أنّه دفعة قويّة لمنتخب بلاده، الذي يستعدّ لنهائيات كأس العالم
2026 التي تستضيفها كندا
إلى جانب الولايات المتحدة
والمكسيك.