كرة القدم

2025-08-25 | 00:35
فيديو - افتتاح "هيل ديكنسون ستاديوم"

بدأ نادي إيفرتون فصلا جديدا في مسيرته الكروية

بدأ نادي إيفرتون فصلا جديدا في مسيرته الكروية، بافتتاح ملعبه الجديد، هيل ديكنسون ستاديوم، والذي شهد أول مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يقع الملعب في براملي مور دوك، على ضفاف نهر ميرسي، ويأتي كخليفة لملعب الفريق التاريخي، جوديسون بارك، بعد 133 عاما من الاستخدام، إذ افتتح الأخير عام 1892.
ويتسع الملعب الجديد لـ52,888 متفرجا، ويعد من أكبر الملاعب في إنجلترا، بتكلفة إجمالية قدّرت بـ750-800 مليون جنيه إسترليني.
شهد الافتتاح حضور جماهيري كبير، حيث احتفل أنصار إيفرتون بألعاب نارية ودخان أزرق، والتقطوا صورا مع أحجار محفورة على “Everton Way”.
 

كما أُذيع فيديو تكريمي لملعب جوديسون بارك وسط أجواء عاطفية مميزة، ليبدأ اللقاء الأول بأجواء احتفالية، ويفوز ايفرتون (2-0) على برايتون بمساعدة من جاك غريليش.
هذا الملعب لا يمثل مجرد منشأة رياضية جديدة، بل نقطة تحول حضري متكاملة، إذ من المتوقع أن يضاعف النشاط الثقافي والسياحي في شمال ليفربول، حيث تحوّل الموقع من أرض صناعية مهجورة إلى محور تنموي جديد للمدينة.


