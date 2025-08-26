الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
قرار صارم من دورتموند بعد أزمة بيلينغهام

قرار صارم من دورتموند بعد أزمة بيلينغهام
كرة القدم

2025-08-26 | 00:49
قرار صارم من دورتموند بعد أزمة بيلينغهام

اتخذ نادي بوروسيا دورتموند قرارا إداريا صارما

اتخذ نادي بوروسيا دورتموند قرارا إداريا صارما قضى بمنع أفراد عائلات اللاعبين من دخول غرف الملابس، وذلك عقب الجدل الذي رافق مباراة الفريق أمام سانت باولي في الجولة الأولى من الدوري الألماني، والتي انتهت بتعادل مثير (3-3) بعدما أهدر دورتموند تقدمه (3-1) في الدقائق الأخيرة.
وبحسب تقارير صحفية ألمانية، فقد كان والد اللاعب الشاب جوب بيلينغهام، مارك، أبرز أطراف الحادثة، إذ أبدى غضبه الشديد بعد استبدال نجله بين الشوطين في ظهوره الأول في البوندسليغا.
ونقلت "سكاي سبورت ألمانيا" أن مارك، الذي يشغل أيضا منصب مستشار لابنه، دخل في نقاش مع المدير الرياضي سباستيان كيل، معبّرا عن استيائه من قرار التبديل وأداء الفريق، بينما أفادت صحيفة "بيلد" أنه حاول التوجه مباشرة للمدرب نيكو كوفاتش للاعتراض.
وحاول مدير النادي لارس ريكن احتواء الموقف، واصفًا ما جرى بأنّه "محادثة طبيعية"، لكنّه شدّد في الوقت ذاته على أنّ دخول الأقارب إلى غرف الملابس لن يُسمح به مستقبلا.
يذكر أن بيلينغهام (19 عاما) انتقل هذا الصيف من سندرلاند إلى دورتموند مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، كأغلى صفقة بيع في تاريخ النادي الإنجليزي، ليبدأ تجربة جديدة في البوندسليغا بعيدا عن ظل شقيقه الأكبر جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد.



