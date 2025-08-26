فيديو - لوكا مودريتش يظهر مع سوانزي سيتي

⚫️⚪️ Swansea City investor Luka Modrić helped the club release their new third kit. 🤩🇭🇷



In April 2025, Modrić became a minority co-owner of Welsh football club Swansea City.



pic.twitter.com/vQI2km3jtM — EuroFoot (@eurofootcom) August 25, 2025

قدّم ، نجم السابق ولاعب الحالي، وأحد المالكين بنسبة أقلية في سوانزي سيتي، القميص الثالث الجديد للفريق لموسم 2025-2026، وذلك عبر فيديو ترويجي لافت للنادي .القميص يتميّز بتصميمه بالألوان الشهيرة لشركة Gulf (الأزرق والبرتقالي)، مستوحى من تراث موتورسبورت مثل طرازات Ford GT40 وPorsche 917 وMcLaren F1 GTR، إضافة إلى أنها تذكر الجماهير بذكريات القمصان من منتصف التسعينيات.ومن جهة الاستدامة، فقد صُمّم القميص من البوليستر المعاد تدويره بنسبة 100%، ضمن جهود سوانزي للحد من التلوّث البلاستيكي وتشجيع المنتجات الصديقة للبيئة.كما يحمل القميص الخلفي لشريك النادي (Reviva Coffee)، والذي يزوّد النادي بالقهوة داخل الملعب ويظهر كشريك رئيسي في تصميم الألبسة.جاء هذا الكشف بعد إعلان مودريتش كمستثمر ومالك في النادي في شهر - أبريل الماضي، ضمن جهود لتعزيز مكانة سوانزي دوليا، وجذب أنظار الجماهير العالمية نحو النادي.