فيديو - لوكا مودريتش يظهر مع سوانزي سيتي

فيديو - لوكا مودريتش يظهر مع سوانزي سيتي
كرة القدم

2025-08-26 | 00:51
فيديو - لوكا مودريتش يظهر مع سوانزي سيتي

القميص يتميّز بتصميمه بالألوان الشهيرة لشركة Gulf

قدّم لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق ولاعب ميلان الحالي، وأحد المالكين بنسبة أقلية في سوانزي سيتي، القميص الثالث الجديد للفريق لموسم 2025-2026، وذلك عبر فيديو ترويجي لافت للنادي الويلزي.
القميص يتميّز بتصميمه بالألوان الشهيرة لشركة Gulf (الأزرق والبرتقالي)، مستوحى من تراث موتورسبورت مثل طرازات Ford GT40 وPorsche 917 وMcLaren F1 GTR، إضافة إلى أنها تذكر الجماهير بذكريات القمصان من منتصف التسعينيات.
ومن جهة الاستدامة، فقد صُمّم القميص من البوليستر المعاد تدويره بنسبة 100%، ضمن جهود سوانزي للحد من التلوّث البلاستيكي وتشجيع المنتجات الصديقة للبيئة.
كما يحمل القميص الشعار الخلفي لشريك النادي (Reviva Coffee)، والذي يزوّد النادي بالقهوة داخل الملعب ويظهر كشريك رئيسي في تصميم الألبسة. 
جاء هذا الكشف بعد إعلان مودريتش كمستثمر ومالك في النادي في شهر نيسان - أبريل الماضي، ضمن جهود لتعزيز مكانة سوانزي دوليا، وجذب أنظار الجماهير العالمية نحو النادي.



