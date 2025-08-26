الأخبار
من هي نيكي نيكول حبيبة لامين يامال؟
كرة القدم

2025-08-26 | 00:53
من هي نيكي نيكول حبيبة لامين يامال؟

دخل نجم برشلونة الصاعد لامين يامال دائرة الأضواء خارج الملاعب

دخل نجم برشلونة الصاعد لامين يامال دائرة الأضواء خارج الملاعب بعدما أعلن رسميا علاقته بالمغنية الأرجنتينية الشهيرة نِيكي نيكول، التي احتفلت بعيدها الخامس والعشرين في آب - أغسطس الجاري.
فقد نشر اللاعب البارز، البالغ 18 عاماً، صورة تجمعه بها عبر "إنستغرام"، مؤكدا الشائعات التي انتشرت منذ الصيف حول ارتباطهما.
نيكول، واسمها الحقيقي نيكول دينيز كوكو، وُلدت في روزاريو الأرجنتينية عام 2000، وحققت نجاحا لافتا في عالم الغناء والراب وكتابة الأغاني منذ العام 2019، حين اشتهرت بأغنيتها "Wapo Traketero".
ومنذ ذلك الحين، أصدرت نيكول عدة ألبومات ناجحة منها، وتعاونت مع أسماء بارزة مثل كريستينا أغيليرا وبيكي جي وبيزاراب.
رُشحت نيكول ثماني مرات لجوائز "غرامي اللاتينية" وفازت بعدة جوائز أخرى، كما كانت أول فنانة أرجنتينية تغني على مسرح برنامج "ذا تونايت شو" مع جيمي فالون، وهي تؤكد دائما أن موسيقاها مستلهمة من جذورها في روزاريو، حيث بدأت الغناء منذ طفولتها بدعم من أسرتها.
وعلى الصعيد الشخصي، ارتبطت نيكول سابقا بالمغني المكسيكي بيسو بلومه قبل أن ينفصلا عام 2024، كما كانت على علاقة مع مغني الراب الأرجنتيني ترونو.
أما قصة حبها الحالية مع يامال، فقد بدأت تتضح ملامحها بعد حضورها عيد ميلاده الثامن عشر ومباريات برشلونة، لتُعلَن رسميا بصورة مشتركة احتفالًا بعيدها الخامس والعشرين.
وبهذا، جمعت نيكول بين نجاحها الفني وتأثيرها الجماهيري من جهة، وحضورها في حياة واحد من أبرز المواهب الكروية الشابة في العالم من جهة أخرى.


