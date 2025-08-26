الفرق الصاعدة تتفوق على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

شهدت الجولتان الافتتاحيتان من مفاجأة كبيرة، إذ تمكّنت الفرق الثلاثة الصاعدة حديثا إلى "البريميرليغ" من تحقيق أول انتصاراتها في الموسم، دون أن ينجح في تسجيل أي فوز.

فقد استهل سندرلاند مشواره بانتصار مقنع على وست هام بثلاثية نظيفة (3-0)، قبل أن يتعرض للهزيمة في الجولة الثانية أمام بهدفين.

أمّا بيرنلي نفسه، فكان قد خسر مباراته الأولى أمام بثلاثية نظيفة، لكنه عوّض سريعا بفوز مهم على سندرلاند.

بدوره، حقق ليدز بداية مثالية بتغلبه على (1-0)، غير أنّه تلقى خسارة ثقيلة في الجولة الثانية أمام بخماسية نظيفة.

في المقابل، يعيش يونايتد انطلاقة محبطة، حيث خسر مباراته الأولى أمام أرسنال (0-1)، ثم اكتفى بالتعادل (1-1) مع في الجولة الثانية، ليظل الفريق من دون أي فوز حتى الآن، بعكس الفرق الصاعدة التي سبقت في حصد الانتصارات الأولى هذا الموسم.







