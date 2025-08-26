الفرق الصاعدة تتفوق على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

شهدت الجولتان الافتتاحيتان من الدوري الإنجليزي الممتاز
مفاجأة كبيرة، إذ تمكّنت الفرق الثلاثة الصاعدة حديثا إلى "البريميرليغ" من تحقيق أول انتصاراتها في الموسم، دون أن ينجح مانشستر يونايتد
في تسجيل أي فوز.
فقد استهل سندرلاند مشواره بانتصار مقنع على وست هام بثلاثية نظيفة (3-0)، قبل أن يتعرض للهزيمة في الجولة الثانية أمام بيرنلي
بهدفين.
أمّا بيرنلي نفسه، فكان قد خسر مباراته الأولى أمام توتنهام
بثلاثية نظيفة، لكنه عوّض سريعا بفوز مهم على سندرلاند.
بدوره، حقق ليدز يونايتد
بداية مثالية بتغلبه على إيفرتون
(1-0)، غير أنّه تلقى خسارة ثقيلة في الجولة الثانية أمام أرسنال
بخماسية نظيفة.
في المقابل، يعيش مانشستر
يونايتد انطلاقة محبطة، حيث خسر مباراته الأولى أمام أرسنال (0-1)، ثم اكتفى بالتعادل (1-1) مع فولهام
في الجولة الثانية، ليظل الفريق من دون أي فوز حتى الآن، بعكس الفرق الصاعدة التي سبقت الشياطين الحمر
في حصد الانتصارات الأولى هذا الموسم.