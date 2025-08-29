الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

رحلة مستحيلة: كايرات يواجه سبورتينغ وبينهما 8,648 كيلومتراً!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رحلة مستحيلة: كايرات يواجه سبورتينغ وبينهما 8,648 كيلومتراً!
A-
A+

كرة القدم

2025-08-29 | 02:29
رحلة مستحيلة: كايرات يواجه سبورتينغ وبينهما 8,648 كيلومتراً!

في مباراة تحمل نكهة خاصة ليس فقط كرويا بل لوجستيا أيضا

أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا نادي كايرات ألماتي الكازاخستاني في مواجهة خارج الديار أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في مباراة تحمل نكهة خاصة ليس فقط كرويا بل لوجستيا أيضا.
فبينما يستعد الفريق للسفر جوا كما هو معتاد، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفارقة لافتة: المسافة بين ألماتي ولشبونة تبلغ نحو 8,648 كيلومترا بالسيارة، أي ما يعادل رحلة برية تمتد عبر قارتين وعشرات الحدود الدولية.
بالطبع، لا أحد يتوقع أن يسلك كايرات طريقا بريا لخوض مثل هذه المواجهة، لكن الرقم يكشف عن حجم التحديات الجغرافية التي تفرضها مشاركة الأندية الكازاخستانية في البطولات الأوروبية، حيث تُسجَّل دوما واحدة من أطول الرحلات في تاريخ المسابقات القارية.
ومهما بلغت صعوبة التنقل، يبقى لقاء سبورتينغ لشبونة حدثا مميّزا لكايرات ألماتي وجماهيره، الذين يرون في المباراة فرصة استثنائية للظهور أمام واحد من عمالقة الكرة البرتغالية.



مقالات ذات صلة

فيديو - ردّة فعل لاعبي كايرات على مواجهة ريال مدريد
02:25

فيديو - ردّة فعل لاعبي كايرات على مواجهة ريال مدريد

ترامب: أمنية مستحيلة!
2025-08-19

ترامب: أمنية مستحيلة!

الشرع: تقسيم سوريا مستحيل
2025-08-17

الشرع: تقسيم سوريا مستحيل

رحلة مستحيلة: كايرات يواجه سبورتينغ وبينهما 8,648 كيلومتراً!

رياضة

كرة القدم

دوري أبطال أوروبا

كايرات ألماتي

سبورتينغ لشبونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جوائز مالية هائلة تقدّمها المسابقات الأوروبية تفوق 3 مليار يورو
أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي

اقرأ ايضا في كرة القدم

لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟
02:30

لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟

أثار نجم المصارعة العالمي جون سينا جدلا واسعا

02:30

لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟

أثار نجم المصارعة العالمي جون سينا جدلا واسعا

جوائز مالية هائلة تقدّمها المسابقات الأوروبية تفوق 3 مليار يورو
02:30

جوائز مالية هائلة تقدّمها المسابقات الأوروبية تفوق 3 مليار يورو

قُدّرت المكافآت المالية المخصصة للمسابقات الأوروبية لكرة القدم هذا الموسم بنحو 3.317 مليار يورو

02:30

جوائز مالية هائلة تقدّمها المسابقات الأوروبية تفوق 3 مليار يورو

قُدّرت المكافآت المالية المخصصة للمسابقات الأوروبية لكرة القدم هذا الموسم بنحو 3.317 مليار يورو

أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي
02:27

أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي

حقق نادي هامرون سبارتانز المالطي إنجازا تاريخيا

02:27

أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي

حقق نادي هامرون سبارتانز المالطي إنجازا تاريخيا

اخترنا لك
لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟
02:30
جوائز مالية هائلة تقدّمها المسابقات الأوروبية تفوق 3 مليار يورو
02:30
أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي
02:27
فيديو - ردّة فعل لاعبي كايرات على مواجهة ريال مدريد
02:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025