رحلة مستحيلة: كايرات يواجه سبورتينغ وبينهما 8,648 كيلومتراً!

في مباراة تحمل نكهة خاصة ليس فقط كرويا بل لوجستيا أيضا

أوقعت قرعة نادي كايرات ألماتي الكازاخستاني في مواجهة خارج أمام سبورتينغ ، في مباراة تحمل نكهة خاصة ليس فقط كرويا بل لوجستيا أيضا.

فبينما يستعد الفريق للسفر جوا كما هو معتاد، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفارقة لافتة: المسافة بين ألماتي ولشبونة تبلغ نحو 8,648 كيلومترا بالسيارة، أي ما يعادل رحلة برية تمتد عبر قارتين وعشرات .

بالطبع، لا أحد يتوقع أن يسلك كايرات طريقا بريا لخوض مثل هذه المواجهة، لكن الرقم يكشف عن حجم التحديات الجغرافية التي تفرضها مشاركة الأندية الكازاخستانية في البطولات الأوروبية، حيث تُسجَّل واحدة من أطول الرحلات في تاريخ المسابقات القارية.

ومهما بلغت صعوبة التنقل، يبقى لقاء سبورتينغ لشبونة حدثا مميّزا لكايرات ألماتي وجماهيره، الذين يرون في المباراة فرصة استثنائية للظهور أمام واحد من عمالقة .







