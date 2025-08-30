تشافي سيمونز .. صفقة توتنهام الذهبية

في صفقة وُصفت بأنّها من أبرز صفقات الميركاتو، أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده مع النجم الشاب سيمونز من لايبزيغ الألماني مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً وقّع عقداً يمتد حتى عام 2030 مع خيار التمديد لعامين إضافيين، ليصبح أحد الركائز الأساسية في مشروع “السبيرز” الجديد.

سيمونز، الذي نشأ في “لا ماسيا” الشهيرة ببرشلونة، حمل اسمه تيمناً بالأسطورة تشافي هرنانديز، وتأثر بعملاقي خط الوسط أندريس إنييستا ولوكا مودريتش، الذي يعدّه قدوته، كما حظي برعاية خاصة من البرازيلي نيمار، فوصفه سابقاً بـ”الأب الروحي” منذ أيامهما معاً في .

النجم الهولندي، الذي يجيد أربع لغات ويتابعه أكثر من 6.8 مليون شخص على ، اشتهر أيضاً باحتفاليته المميزة عند التسجيل، حيث يرفع يده على شكل مكالمة هاتفية تكريماً لشقيقه ووالدته، وقد خطف الأضواء بهذا الاحتفال خلال نصف نهائي 2024 أمام إنجلترا.

ورغم تقارير أشارت أحياناً إلى صعوبة التعامل معه داخل غرفة الملابس، يبقى سيمونز أحد أبرز المواهب الصاعدة في ، بفضل مسيرته التي مرّت عبر أكاديميات وسان جيرمان وإيندهوفن ولايبزيغ. وتأمل جماهير توتنهام أن يكون “المايسترو” الجديد على إحياء ذكريات لوكا مودريتش، وصناعة الفرق في خط الوسط الإنجليزي.





