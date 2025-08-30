تشافي سيمونز .. صفقة توتنهام الذهبية

في صفقة وُصفت بأنّها من أبرز صفقات الميركاتو، أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده مع النجم الهولندي
الشاب تشافي
سيمونز من لايبزيغ الألماني مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.
اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً وقّع عقداً يمتد حتى عام 2030 مع خيار التمديد لعامين إضافيين، ليصبح أحد الركائز الأساسية في مشروع “السبيرز” الجديد.
سيمونز، الذي نشأ في أكاديمية
“لا ماسيا” الشهيرة ببرشلونة، حمل اسمه تيمناً بالأسطورة تشافي هرنانديز، وتأثر بعملاقي خط الوسط أندريس إنييستا ولوكا مودريتش، الذي يعدّه قدوته، كما حظي برعاية خاصة من البرازيلي نيمار، فوصفه سابقاً بـ”الأب الروحي” منذ أيامهما معاً في باريس سان جيرمان
.
النجم الهولندي، الذي يجيد أربع لغات ويتابعه أكثر من 6.8 مليون شخص على إنستغرام
، اشتهر أيضاً باحتفاليته المميزة عند التسجيل، حيث يرفع يده على شكل مكالمة هاتفية تكريماً لشقيقه ووالدته، وقد خطف الأضواء بهذا الاحتفال خلال نصف نهائي يورو
2024 أمام إنجلترا.
ورغم تقارير أشارت أحياناً إلى صعوبة التعامل معه داخل غرفة الملابس، يبقى سيمونز أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا
، بفضل مسيرته التي مرّت عبر أكاديميات برشلونة
وسان جيرمان وإيندهوفن ولايبزيغ. وتأمل جماهير توتنهام أن يكون “المايسترو” الجديد القادر
على إحياء ذكريات لوكا مودريتش، وصناعة الفرق في خط الوسط الإنجليزي.