الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق

سجّل الدوري الأميركي (MLS) رقماً قياسياً غير مسبوق في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2025، بعدما أنفقت أنديته أكثر من 336 مليون على صفقات اللاعبين، وفق ما أعلنته الرابطة هذا الأسبوع.

وبذلك تضاعف حجم الإنفاق تقريباً مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 188 مليون دولار، متجاوزاً بسهولة الأرقام القياسية السابقة: 170 مليون دولار في 2021 و163 مليون دولار في 2022.

وقالت الرابطة إن القفزة التاريخية جاءت مدفوعة بثلاث صفقات بارزة، إضافة إلى أكثر من 40 مليون دولار جرى تبادلها عبر آلية صفقات التخصيص الجديدة، والتي شملت:

• سون هيونغ مين، النجم الكوري الجنوبي، الذي انتقل من توتنهام إلى إف سي مقابل نحو 26 مليون دولار.

• رودريغو دي بول، المتوج بكأس مع ، رحل عن أتلتيكو لينضم إلى بصفقة تقارب 15 مليون دولار.

• وسام ، المهاجم الدانماركي، غادر المصري إلى كولومبوس كرو مقابل 7.5 مليون دولار تقريباً.

هذا الرقم القياسي يعكس طموح الدوري الأميركي في ترسيخ مكانته كوجهة عالمية لكرة القدم، عبر جذب نجوم الصف الأول ورفع مستوى التنافسية والإشعاع الدولي للبطولة.





