من أرسنال الى الغيبوبة الى الملاكمة

اكتشف الأطباء معاناته من جلطات دموية والتهابات في الدماغ

في العام 2011، انضم الى ناشئي ، وبعد عامين فقط تم تصعيده إلى الفريق الأول.

خاض اللاعب السويدي مباراة واحدة مع أرسنال، كانت في ، ثم رحل في العام 2014، وتنقل بين عدة أندية أوروبية.

في العام 2024، انهار أولسون داخل منزله، فاكتشف الأطباء معاناته من جلطات دموية والتهابات في الدماغ، ما تسبب بفقدان قدرته على الحركة والكلام ودخوله في غيبوبة طويلة.

وبعد رحلة علاج قاسية، تعافى أولسون وعاد إلى آي كيه سليبنر، نادي طفولته، لكن المفاجأة كانت في قراره الاتجاه إلى الملاكمة، حيث يستعد صاحب الثلاثين عاماً لخوض نزال استعراضي قريباً.





