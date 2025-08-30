الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

من أرسنال الى الغيبوبة الى الملاكمة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
من أرسنال الى الغيبوبة الى الملاكمة
A-
A+

كرة القدم

2025-08-30 | 03:51
من أرسنال الى الغيبوبة الى الملاكمة

اكتشف الأطباء معاناته من جلطات دموية والتهابات في الدماغ

في العام 2011، انضم السويدي كريستوفر أولسون الى ناشئي أرسنال، وبعد عامين فقط تم تصعيده إلى الفريق الأول.
خاض اللاعب السويدي مباراة واحدة مع أرسنال، كانت في كأس الرابطة الإنجليزية، ثم رحل في العام 2014، وتنقل بين عدة أندية أوروبية.
في العام 2024، انهار أولسون داخل منزله، فاكتشف الأطباء معاناته من جلطات دموية والتهابات في الدماغ، ما تسبب بفقدان قدرته على الحركة والكلام ودخوله في غيبوبة طويلة.
وبعد رحلة علاج قاسية، تعافى أولسون وعاد إلى آي كيه سليبنر، نادي طفولته، لكن المفاجأة كانت في قراره الاتجاه إلى الملاكمة، حيث يستعد صاحب الثلاثين عاماً لخوض نزال استعراضي قريباً.


مقالات ذات صلة

ماجد المصري يبكي في زفاف ابنته الملاكمة وفستانها من تصميم زوجة ابيها
2025-06-19

ماجد المصري يبكي في زفاف ابنته الملاكمة وفستانها من تصميم زوجة ابيها

وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال آل سعود بعد 20 عام على دخوله الغيبوبة
2025-07-19

وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال آل سعود بعد 20 عام على دخوله الغيبوبة

فيديو - أسطورة الملاكمة الفلبينية يعود الى الحلبة في سنّ 46
2025-07-17

فيديو - أسطورة الملاكمة الفلبينية يعود الى الحلبة في سنّ 46

الاتحاد الدولي للملاكمة يعتذر من إيمان خليف والرئيس يُكرّمها
2025-06-05

الاتحاد الدولي للملاكمة يعتذر من إيمان خليف والرئيس يُكرّمها

من أرسنال الى الغيبوبة الى الملاكمة

رياضة

كرة القدم

كريستوفر أولسون

أرسنال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق

اقرأ ايضا في كرة القدم

الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق
03:50

الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق

سجّل الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) رقماً قياسياً

03:50

الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق

سجّل الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) رقماً قياسياً

تشافي سيمونز .. صفقة توتنهام الذهبية
03:48

تشافي سيمونز .. صفقة توتنهام الذهبية

في صفقة وُصفت بأنّها من أبرز صفقات الميركاتو

03:48

تشافي سيمونز .. صفقة توتنهام الذهبية

في صفقة وُصفت بأنّها من أبرز صفقات الميركاتو

فيديو - لابورتا ممدداً على عشب “الكامب نو”
03:42

فيديو - لابورتا ممدداً على عشب “الكامب نو”

يستعد النادي للحصول على شهادة استكمال الأعمال

03:42

فيديو - لابورتا ممدداً على عشب “الكامب نو”

يستعد النادي للحصول على شهادة استكمال الأعمال

اخترنا لك
الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق
03:50
تشافي سيمونز .. صفقة توتنهام الذهبية
03:48
فيديو - لابورتا ممدداً على عشب “الكامب نو”
03:42
تعويضات الإقالة تقود مورينيو الى حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني
03:20

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025