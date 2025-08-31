من شائعات وإطلاق نار إلى سلاح مزيّف: تفاصيل حادثة ستامفورد بريدج

أثار توقيف مراهق قرب ملعب ستامفورد بريدج في لندن
، مساء امس السبت، حالة
من القلق بين جماهير كرة القدم
، بعدما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مزاعم بوجود محاولة إطلاق نار جماعي عقب مباراة تشيلسي
وفولهام التي حضرها أكثر من 45 ألف مشجع.
فقد ألقت الشرطة القبض على صبي يبلغ من العمر 16 عاماً في منطقة فولهام برودواي
، بعد أن شوهد يحمل ما بدا أنه سلاح ناري، وسرعان ما انتشرت التكهنات بوجود مخطط لهجوم مسلح، ما أثار موجة من المخاوف داخل وخارج الملعب.
لكنّ التحقيقات اللاحقة حسمت الجدل، إذ أكّدت الشرطة أنّ السلاح المضبوط لم يكن حقيقياً، بل مقلّداً مثيراً للشبهات، وبالتالي لم يكن هناك أي تهديد فعلي بإطلاق النار.
وبحسب مصادر إعلامية، يُعتقد أن المراهق كان متجهاً لحضور معرض london
Anime and Gaming Con في هارمسمث، وكان السلاح المزيّف جزءاً من زيّ تنكري.