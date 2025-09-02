الأخبار
نجم إنجلترا يواجه المحكمة بسبب كلب XL Bully

نجم إنجلترا يواجه المحكمة بسبب كلب XL Bully
كرة القدم

2025-09-02 | 11:05
نجم إنجلترا يواجه المحكمة بسبب كلب XL Bully

بعد اتهامه بعدم تسجيل كلبه من فصيلة "XL Bully"

يواجه لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي نوتنغهام فورست، مورغان غيبس وايت، قضية أمام القضاء بعد اتهامه بعدم تسجيل كلبه من فصيلة "XL Bully" قبل انتهاء المهلة القانونية المقررة في شباط - فبراير الماضي.
وكانت السلطات البريطانية قد ألزمت مالكي هذا النوع من الكلاب بتسجيلها رسميا بعد تورطها في عدة حوادث مميتة خلال عامي 2022 و2023، حيث يُعد اقتناؤها من دون شهادة إعفاء، جريمة يعاقب عليها القانون.
غيبس وايت، البالغ من العمر 25 عاما، وتقدَّر قيمته السوقية بـ60 مليون جنيه إسترليني، كان من المقرر أن يمثل أمام محكمة نوتنغهام، إلّا أنّ الجلسة أُجِّلت إلى الشهر المقبل، وتشير التقارير إلى أن اللاعب لم يقم بتسجيل كلبه "هارلو" لدى وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية.
ورغم مطالبة الشرطة بإصدار أمر بإعدام الكلب، فإنّ عدم تورطه في أي هجوم يقلّل من احتمالية تنفيذ ذلك، علما أنّ عدداً من نجوم الدوري الإنجليزي اقتنوا كلاب "XL Bully" لأغراض الحماية عقب موجة سطو استهدفت منازل اللاعبين.
ويعيش غيبس وايت برفقة خطيبته بريتني دي فيلييرز في منزل تبلغ قيمته 700 ألف جنيه إسترليني شرق بريدجفورد. 
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 55 ألف كلب من هذا النوع في بريطانيا، بينها 20 ألفًا يُعتقد أنّها غير مسجّلة، فيما تمّ ضبط وإعدام 848 كلبا مخالفا العام الماضي.




