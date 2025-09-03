الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

غرامة على غريمسبي بعد الفوز على مانشستر يونايتد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
غرامة على غريمسبي بعد الفوز على مانشستر يونايتد
A-
A+

كرة القدم

2025-09-03 | 01:48
غرامة على غريمسبي بعد الفوز على مانشستر يونايتد

خلال فوزه على مانشستر يونايتد في الدور الثاني من كأس الرابطة

فرضت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني على غريمسبي تاون، مع تجميد نصفها حتى نهاية الموسم.
ويعود السبب الى إشراك لاعب غير مؤهّل خلال فوزه على مانشستر يونايتد في الدور الثاني من كأس الرابطة (كارباو)، وأوضحت الرابطة أنّ المخالفة تتعلق بتسجيل لاعب الوسط كلارك أودور متأخرا عن الموعد النهائي.
وبحسب التفاصيل، فقد أُرسل تسجيل أودور، المعار من برادفورد سيتي، بعد الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت بريطانيا الصيفي بدقيقة و59 ثانية في اليوم السابق للمباراة، على خلاف لوائح المسابقة، وقد شارك بديلا في الدقيقة 73 من اللقاء الذي انتهى (2-2) قبل أن يحسمه غريمسبي بركلات الترجيح (12-11). 
النادي أكّد أنّ التأخير كان نتيجة مشكلة تقنية داخلية، وأنه أبلغ الرابطة ذاتيا بعد اكتشاف الخطأ، وهو ما أخذه الاتحاد في الاعتبار عند الاكتفاء بالغرامة، وعدم استبعاد الفريق من البطولة، وأفاد بيان النادي بقبول العقوبة واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الواقعة.
في المقابل، أشارت تقارير إلى أنّ اليونايتد يستطيع نظريا الطعن على القرار ضمن المهل النظامية، بينما يستعد غريمسبي لمواجهة شيفيلد وينزداي في الدور الثالث.




مقالات ذات صلة

غرامة مالية على التنمّر في لبنان!
2025-08-22

غرامة مالية على التنمّر في لبنان!

فيديو - بكاء أنتوني يتصدّر مغادرته مانشستر يونايتد
10:59

فيديو - بكاء أنتوني يتصدّر مغادرته مانشستر يونايتد

الفرق الصاعدة تتفوق على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
2025-08-26

الفرق الصاعدة تتفوق على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد تصف نظام التذاكر الجديد بـ"الفضيحة"
2025-08-18

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد تصف نظام التذاكر الجديد بـ"الفضيحة"

غرامة على غريمسبي بعد الفوز على مانشستر يونايتد

رياضة

كرة القدم

غريمسبي تاون

مانشستر يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
30 ثانية أنقذت صفقة نيوكاسل يونايتد
رونالدو يقود لاعبي البرتغال في تأبين ديوغو جوتا

اقرأ ايضا في كرة القدم

البريميرليغ ينفق أكثر من الدوريات الأربعة الكبرى مجتمعة
01:50

البريميرليغ ينفق أكثر من الدوريات الأربعة الكبرى مجتمعة

حطّم الدوري الإنجليزي الممتاز الرقم القياسي للإنفاق في نافذة انتقالات واحدة

01:50

البريميرليغ ينفق أكثر من الدوريات الأربعة الكبرى مجتمعة

حطّم الدوري الإنجليزي الممتاز الرقم القياسي للإنفاق في نافذة انتقالات واحدة

30 ثانية أنقذت صفقة نيوكاسل يونايتد
01:49

30 ثانية أنقذت صفقة نيوكاسل يونايتد

أعلن نيوكاسل يونايتد ضمّ المهاجم الكونغولي يوهان ويسا

01:49

30 ثانية أنقذت صفقة نيوكاسل يونايتد

أعلن نيوكاسل يونايتد ضمّ المهاجم الكونغولي يوهان ويسا

رونالدو يقود لاعبي البرتغال في تأبين ديوغو جوتا
01:47

رونالدو يقود لاعبي البرتغال في تأبين ديوغو جوتا

أقام الاتحاد البرتغالي لكرة القدم حفلا تأبينيا

01:47

رونالدو يقود لاعبي البرتغال في تأبين ديوغو جوتا

أقام الاتحاد البرتغالي لكرة القدم حفلا تأبينيا

اخترنا لك
البريميرليغ ينفق أكثر من الدوريات الأربعة الكبرى مجتمعة
01:50
30 ثانية أنقذت صفقة نيوكاسل يونايتد
01:49
رونالدو يقود لاعبي البرتغال في تأبين ديوغو جوتا
01:47
الجمهور يهاجم النادي الاسباني لضمّه لاعب اسرائيلي
01:46

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025