غرامة على غريمسبي بعد الفوز على مانشستر يونايتد

خلال فوزه على في الدور الثاني من

فرضت رابطة الدوري الإنجليزي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني على غريمسبي ، مع تجميد نصفها حتى نهاية الموسم.

ويعود السبب الى إشراك لاعب غير مؤهّل خلال فوزه على في الدور الثاني من (كارباو)، وأوضحت الرابطة أنّ المخالفة تتعلق بتسجيل لاعب الوسط أودور متأخرا عن الموعد النهائي.

وبحسب التفاصيل، فقد أُرسل تسجيل أودور، المعار من برادفورد سيتي، بعد الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت بدقيقة و59 ثانية في السابق للمباراة، على خلاف لوائح المسابقة، وقد شارك بديلا في الدقيقة 73 من اللقاء الذي انتهى (2-2) قبل أن يحسمه غريمسبي بركلات الترجيح (12-11).

النادي أكّد أنّ التأخير كان نتيجة مشكلة تقنية داخلية، وأنه أبلغ الرابطة ذاتيا بعد اكتشاف الخطأ، وهو ما أخذه في الاعتبار عند الاكتفاء بالغرامة، وعدم استبعاد الفريق من البطولة، وأفاد بيان النادي بقبول العقوبة واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الواقعة.

في المقابل، أشارت تقارير إلى أنّ اليونايتد يستطيع نظريا الطعن على القرار ضمن المهل النظامية، بينما يستعد غريمسبي لمواجهة وينزداي في الدور الثالث.










