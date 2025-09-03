30 ثانية أنقذت صفقة نيوكاسل يونايتد

أعلن ضمّ المهاجم الكونغولي يوهان ويسا من برينتفورد في ربع الساعة من سوق الانتقالات الصيفية، مقابل نحو 55 مليون جنيه إسترليني، مع منحه القميص رقم 9، وأكدت وسائل بريطانية كبرى إتمام الصفقة رسميا مساء الإثنين.

وكشفت أن تسجيل الصفقة اكتمل قبل إغلاق النظام بـ30 ثانية فقط، فيما أوضح كيث داني أنّ ويسا نسي توقيع أحد النماذج، فاضطرّ أحد ممثّليه إلى الركض داخل مركز تدريب للعثور عليه وإتمام التوقيع قبل انقضاء المهلة.

الصفقة أنهت مسلسلًا طويلا من المفاوضات بين الناديين، بعد رفض متكرر خلال الصيف، وجاء إعلانها بعد دقائق من تأكيد رحيل ألكسندر إيزاك إلى ، ما جعل ويسا جزءا أساسيا من إعادة تشكيل هجوم نيوكاسل للموسم الجديد.







