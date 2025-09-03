30 ثانية أنقذت صفقة نيوكاسل يونايتد

أعلن نيوكاسل يونايتد
ضمّ المهاجم الكونغولي يوهان ويسا من برينتفورد في ربع الساعة الأخيرة
من سوق الانتقالات الصيفية، مقابل نحو 55 مليون جنيه إسترليني، مع منحه القميص رقم 9، وأكدت وسائل بريطانية كبرى إتمام الصفقة رسميا مساء الإثنين.
وكشفت سكاي سبورتس
أن تسجيل الصفقة اكتمل قبل إغلاق النظام بـ30 ثانية فقط، فيما أوضح مراسل القناة
كيث داني أنّ ويسا نسي توقيع أحد النماذج، فاضطرّ أحد ممثّليه إلى الركض داخل مركز تدريب نيوكاسل
للعثور عليه وإتمام التوقيع قبل انقضاء المهلة.
الصفقة أنهت مسلسلًا طويلا من المفاوضات بين الناديين، بعد رفض متكرر خلال الصيف، وجاء إعلانها بعد دقائق من تأكيد رحيل ألكسندر إيزاك إلى ليفربول
، ما جعل ويسا جزءا أساسيا من إعادة تشكيل هجوم نيوكاسل للموسم الجديد.