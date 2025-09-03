تشيفرين يشرح العلاقة بين محمد صلاح ولافتة انتقدت قتل الأطفال

تحدث ألكسندر تشيفرين، رئيس ، عن الدور الذي لعبه النجم المصري صلاح، في اللافتة التي عرضها "اليويفا"، في مباراة كأس السوبر بين الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكان اليويفا قد نشر تغريدة نعى فيها اللاعب سليمان العبيد، الملقب ببيليه ، الذي استشهد على يد ، فأعاد صلاح التغريدة، طارحاً سؤالاً عن المتسبب في مقتل اللاعب، مما وضع الأوروبي في موقف حرج.

وقال تشيفرين أن اللافتة التي كُتب فيها عبارة "أوقفوا قتل الأطفال" لم تكن مستوحاة من تغريدة صلاح، وأضاف "كانت فكرتنا في الاتحاد الأوروبي، ويمكنني القول إننا كنا نفكر في هذا الأمر طويلة".

وتابع رئيس اليويفا "لا أرى في الوقت الحالي رد فعل سياسي مقارنة بالمجتمع المدني، ولا أفهم كيف يمكن لسياسي على إيقاف هذه المذابح ولا يفعل ويرى الأطفال والمدنيين يقتلون كل يوم".