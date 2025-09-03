تشيفرين يشرح العلاقة بين محمد صلاح ولافتة انتقدت قتل الأطفال

تحدث ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الدور الذي لعبه النجم المصري محمد صلاح، في اللافتة التي عرضها "اليويفا"، في مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.
وكان اليويفا قد نشر تغريدة نعى فيها اللاعب سليمان العبيد، الملقب ببيليه فلسطين، الذي استشهد على يد الاحتلال الإسرائيلي، فأعاد صلاح توجيه التغريدة، طارحاً سؤالاً عن المتسبب في مقتل اللاعب، مما وضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج.
وقال تشيفرين أن اللافتة التي كُتب فيها عبارة "أوقفوا قتل الأطفال" لم تكن مستوحاة من تغريدة صلاح، وأضاف "كانت فكرتنا في الاتحاد الأوروبي، ويمكنني القول إننا كنا نفكر في هذا الأمر منذ فترة طويلة".
وتابع رئيس اليويفا "لا أرى في الوقت الحالي رد فعل سياسي مقارنة بالمجتمع المدني، ولا أفهم كيف يمكن لسياسي قادر على إيقاف هذه المذابح ولا يفعل ويرى الأطفال والمدنيين يقتلون كل يوم".