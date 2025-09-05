إسبانيا دي لا فوينتي .. سلسلة تاريخية وحصيلة تهديفية مُذهلة

الأخبار
إسبانيا دي لا فوينتة .. سلسلة تاريخية وحصيلة تهديفية مُذهلة
كرة القدم

2025-09-05 | 01:16
إسبانيا دي لا فوينتة .. سلسلة تاريخية وحصيلة تهديفية مُذهلة

مدّد منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي سلسلة نتائجه الإيجابية

مدّد منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي سلسلة نتائجه الإيجابية إلى 21 مباراة متتالية بلا هزيمة (16 فوزا و5 تعادلات)، ليتجاوز الرقم الذي حقّقه جولين لوبيتيغي عام 2018 (20 مباراة دون خسارة).
وسجِّل لويس دي لا فوينتي أطول سلسلة لـ"لا روخا" منذ عهد فيسنتي ديل بوسكي (26 مباراة بين 2011 و2013)، وجاء ذلك بعد فوز مريح خارج الديار على بلغاريا (3-0) في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026، وهي مباراة أكدت تفوّق إسبانيا هجوميا ودفاعيا على حدّ سواء. 
وعلى مستوى الحصيلة الكُلّية منذ تسلّمه المهمة، خاضت إسبانيا مع دي لا فوينتي 33 مباراة حققت خلالها 25 فوزا و6 تعادلات وتلقّت خسارتين فقط، مع تسجيل 87 هدفا واستقبال 30، وهذه الأرقام تعكس متوسطا تهديفيا 2.64 هدفًا للمباراة في حقبة اتسمت بالصلابة والضغط العالي وتدوير المواهب الشابة. 
وفي المشهد الفردي، يواصل لامين يامال ترسيخ موقعه كصانع الفارق، فمنذ ظهوره الأول مع المنتخب في أيلول - سبتمبر 2023، لا يسبقه في التمريرات الحاسمة على مستوى المنتخبات الأوروبية إلا كيليان مبابي (11 لمبابي مقابل 9 ليامال)، بحسب "أوبتا". 
حضورٌ رقميّ يفسّر جانبا من اندفاع إسبانيا التهديفي تحت قيادة دي لا فوينتي، ويعطي المؤشر على أن السلسلة قد تمتد طويلا إذا حافظ المنتخب على إيقاعه الحالي.



