فليك "أغلق" غرفة الملابس على لاعبي برشلونة

احتجز مدرّب لاعبيه في غرفة الملابس

احتجز مدرّب لاعبيه في غرفة الملابس لوقتٍ مطوّل عقب التعادل (1-1) مع رايو فايكانو في ملعب فايياس، وفق تقارير صحفية، إذ قيل إن الباب أُغلق لإجراء جلسة صارمة قبل تصريحات المدرب عن "الأنانية".

وبعد الاجتماع، خرج برسالة حادّة إلى العلن مفادها "لا أريد أنانيات، فالأنانية تقتل النجاح"، مطالبا بالعودة إلى روح الجماعة التي ميّزت الفريق الموسم الماضي، وأشارت وسائل إسبانية إلى أن الحديث جرى خلف الأبواب المغلقة لفترة طويلة، في محاولة لإعادة الانضباط والتركيز داخل المجموعة.

ردود الفعل داخل الفريق بدت متباينة في الإعلام، اذ خفف من وقع حديث "الأنانيات" ورأى أن المشكلة تتعلق بإيقاع اللعب والتركيز أكثر منها بسلوك اللاعبين.

وشدد على أن الهدف " " وأن ما يقوله فليك في المؤتمرات يبلّغه أولا في غرفة الملابس، في حين لم يصدر بعد تأكيد رسمي من النادي بشأن "إقفال" غرفة الملابس، فيما تبدو رسالة فليك واضحة: الانضباط والالتزام الجماعي شرطٌ لعودة برشلونة إلى مستواه بعد كبوة فايياس.





