ناغلسمان يلوّح بإبعاد نجوم ألمانيا بسبب "غياب الرغبة"

لوّح منتخب بإجراء تغييرات جذرية

لوّح منتخب يوليان ناغلسمان بإجراء تغييرات جذرية على قائمته، قد تصل إلى استبعاد بعض الأسماء البارزة، عقب الخسارة (0-2) أمام في افتتاح تصفيات مونديال 2026، وأقرّ بأن الأداء افتقر إلى "العاطفة والرغبة"، مشدّدا على أن الموهبة وحدها لا تكفي من دون قتال والتزام.

ومضى ناغلسمان أبعد في رسالته حين لمح إلى إمكانية استدعاء لاعبين "أقلّ جودة لكنهم يبذلون كلّ ما لديهم" إذا استمر غياب الروح، في إشارة واضحة إلى ضرورة رفع النسق الذهني والبدني داخل المعسكر، وزادت الهزيمة الضغط على "المانشافت" قبل المواجهة المقبلة أمام .

وأكّد المدرب أن الأولوية الآن هي استعادة "الحماس والانضباط" وتثبيت معايير الأداء، على أن يلي ذلك الحديث عن الطموحات الكبرى.

وتتقاطع رسالة المدرب مع ما نُقل من أجواء غرفة الملابس عقب المباراة، حيث أقرّ الجهاز الفني واللاعبون بغياب الحدّة الذهنيّة اللازمة، مع التعهّد بردٍّ أقوى في الجولات التالية.







