لويس إنريكي يتعرّض لحادث دراجة: كسرٌ وعمليّة جراحية

كرة القدم

2025-09-06 | 04:57
أُشير إلى شغف إنريكي برياضة الدراجات وممارسته لها دوريا حول باريس

أكّد باريس سان جيرمان تعرّض مدرّبه الإسباني لويس إنريكي لحادث أثناء قيادة الدراجة يوم الجمعة، أسفر عن كسر في عظمة الترقوة، على أن يخضع لعمليّة جراحية بعد تلقيه الإسعافات الأولية.
واكتفى النادي بالتأكيد على نشر تحديثات لاحقة عن الحالة، فيما أُشير إلى شغف إنريكي برياضة الدراجات وممارسته لها دوريا حول باريس.
وجاء في بيان النادي المنشور عبر منصّاته أنّ إنريكي تلقّى الرعاية اللازمة وسيخضع لعمليّة لمعالجة كسر الترقوة، مع توجيه رسالة دعم وتمنّيات بالشفاء العاجل.
ويترك الحادث علامات استفهام حول موقف إنريكي من الاستحقاقات القريبة لسان جيرمان، إذ يلتقي الفريق لنس في الدوري يوم 14 أيلول - سبتمبر، قبل الانتقال إلى دوري أبطال أوروبا لمواجهة أتالانتا في 17 أيلول - سبتمبر، إذ لم يحسم النادي بعد ما إذا كان المدرب سيتواجد على الخط الفني في هاتين المباراتين.
وكان المدرّب الإسباني قاد باريس سان جيرمان في موسم 2024-2025 إلى أوّل ألقابه في دوري أبطال أوروبا، في محطّة وصفها النادي بالتاريخية ضمن مشروع تطوير الهوية التنافسية للفريق.
ويأمل النادي وجماهيره أن تأتي الجراحة وفترة التعافي قصيرة قدر الإمكان، على أن يتولى الطاقم المعاون إدارة التفاصيل اليومية إلى حين اتضاح جدول عودة إنريكي.
وحتى الآن، تبقى تفاصيل ملابسات السقوط غير واضحة، إن كان نتيجة اصطدام أو فقدان توازن، وسط سيلٍ من رسائل التضامن من الجماهير عبر الشبكات الاجتماعية.


رياضة

كرة القدم

باريس سان جيرمان

لويس إنريكي

