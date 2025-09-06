الفورمولا وان تُمدِّد بقاء جائزة موناكو الكبرى حتى 2035

سوف يواصل السباق الأيقوني حضوره بوصفه "جوهرة" البطولة

أُعلن أمس عن بقاء جائزة الكبرى ضمن روزنامة الفورمولا وان حتى عام 2035، ليواصل السباق الأيقوني حضوره بوصفه "جوهرة" البطولة.

وجاء القرار بعد مفاوضات معقّدة مع مالكي الحقوق "ليبرتي ميديا" امتدّت لسنوات، وبناءً على عقدٍ سابق أُبرم في شباط - لمدة ستة أعوام بقيمة تُقدَّر بنحو 25 مليون جنيه إسترليني سنويا، ليُضاف التمديد الجديد إلى هذا الترتيب.

وبهذا تلتحق موناكو بحلبة سيلفرستون (2034) ومدريد (2035) والبحرين (2035) ضمن الالتزامات طويلة الأجل، بينما تمتد عقود أخرى لمدد أطول مثل (2037) وميامي (2041) والنمسا (2041).

وقدّمت موناكو تنازلات استجابة لمتطلّبات مجموعة الفورمولا وان، من بينها نقل موعد السباق من أواخر أيّار - إلى الأسبوع الأول من حزيران - بدءا من العام المقبل، وتسليم إنتاج البثّ التلفزيوني منذ 2024، واعتماد صيغة نهاية أسبوع موحّدة من الجمعة إلى الأحد بدل إقامة التجارب يوم الخميس مع عطلة الجمعة.

يُذكر أنّ موناكو استضافت الجولة الثانية من الموسم الافتتاحي قبل 75 عاما، وحافظت على وجودها منذ 1955 باستثناء عام 2020 بسبب جائحة ، ورغم الانتقادات المتعلّقة بندرة التجاوزات، فُرض هذا الموسم توقّفٌ ثانٍ إلزامي في السباق الذي حُسم من الانطلاق الأوّل لصالح .







