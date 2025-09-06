الأخبار
الفورمولا وان تُمدِّد بقاء جائزة موناكو الكبرى حتى 2035

الفورمولا وان تُمدِّد بقاء جائزة موناكو الكبرى حتى 2035
كرة القدم

2025-09-06 | 04:57
الفورمولا وان تُمدِّد بقاء جائزة موناكو الكبرى حتى 2035

سوف يواصل السباق الأيقوني حضوره بوصفه "جوهرة" البطولة

أُعلن أمس عن بقاء جائزة موناكو الكبرى ضمن روزنامة الفورمولا وان حتى عام 2035، ليواصل السباق الأيقوني حضوره بوصفه "جوهرة" البطولة.
وجاء القرار بعد مفاوضات معقّدة مع مالكي الحقوق "ليبرتي ميديا" امتدّت لسنوات، وبناءً على عقدٍ سابق أُبرم في شباط - نوفمبر الماضي لمدة ستة أعوام بقيمة تُقدَّر بنحو 25 مليون جنيه إسترليني سنويا، ليُضاف التمديد الجديد إلى هذا الترتيب.
وبهذا تلتحق موناكو بحلبة سيلفرستون (2034) ومدريد (2035) والبحرين (2035) ضمن الالتزامات طويلة الأجل، بينما تمتد عقود أخرى لمدد أطول مثل ملبورن (2037) وميامي (2041) والنمسا (2041). 
وقدّمت موناكو تنازلات استجابة لمتطلّبات مجموعة الفورمولا وان، من بينها نقل موعد السباق من أواخر أيّار - مايو إلى الأسبوع الأول من حزيران - يونيو بدءا من العام المقبل، وتسليم إنتاج البثّ التلفزيوني منذ 2024، واعتماد صيغة نهاية أسبوع موحّدة من الجمعة إلى الأحد بدل إقامة التجارب يوم الخميس مع عطلة الجمعة. 
يُذكر أنّ موناكو استضافت الجولة الثانية من الموسم الافتتاحي قبل 75 عاما، وحافظت على وجودها منذ 1955 باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ورغم الانتقادات المتعلّقة بندرة التجاوزات، فُرض هذا الموسم توقّفٌ ثانٍ إلزامي في السباق الذي حُسم من الانطلاق الأوّل لصالح لاندو نوريس.



الفورمولا وان تُمدِّد بقاء جائزة موناكو الكبرى حتى 2035

