فيديو - ميسي يختار هدفه المفضّل في مسيرته

حسم ليونيل اختياره لأكثر أهدافه رمزيةً من بين 885 هدفا سجّلها طوال مسيرته، مفضّلا رأسية روما 2009 في شِباك خلال نهائي ، على حساب أهدافه في نهائي 2022.

وقال ميسي مفسّرا اختياره "إن الهدف، بحكم اللحظة وما مثّله، وإكماله لعامٍ لا يُنسى، هو الأكثر دلالةً بالنسبة لي"، في إشارة إلى المباراة التي ثبّتت اسمه على المسرح العالمي مع .

وجاء ضمن مبادرة خيرية بعنوان "هدف في الحياة"، حيث سيحوّل الفنان رفيق أناضول الهدف المختار إلى عمل فنّي رقمي، على أن تتولى مؤسسة إنتر ميامي طرحه في مزاد يعود ريعه للأعمال الخيرية.

ويأتي الإعلان بعد تأكيد ميسي أن ظهوره قبل أيام مع منتخب الأرجنتين على أرضه، كان آخر مباراة رسمية له على ملاعبها، إذ بالمناسبة بثنائية.

ورغم أنه لم يعلن اعتزال اللعب، فقد ألمح قائد "الألبيسيليستي" إلى أنّه يعيش المرحلة يوما بيوم، مرجّحا صعوبة مشاركته في كأس 2026 إذا بقيت الأمور على حالها.

بهذا الاختيار، يعيد ميسي تسليط الضوء على هدفٍ جمع بين الرمزية والإنجاز، وكرّس موسم 2009 بوصفه أحد الأعوام المفصلية في مسيرته الأسطورية.





