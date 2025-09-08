الأخبار
فيديو - ميسي يختار هدفه المفضّل في مسيرته

كرة القدم

2025-09-08 | 01:26
فيديو - ميسي يختار هدفه المفضّل في مسيرته

حسم ليونيل ميسي اختياره لأكثر أهدافه رمزيةً من بين 885 هدفا

حسم ليونيل ميسي اختياره لأكثر أهدافه رمزيةً من بين 885 هدفا سجّلها طوال مسيرته، مفضّلا رأسية روما 2009 في شِباك مانشستر يونايتد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب أهدافه في نهائي كأس العالم 2022.
وقال ميسي مفسّرا اختياره "إن الهدف، بحكم اللحظة وما مثّله، وإكماله لعامٍ لا يُنسى، هو الأكثر دلالةً بالنسبة لي"، في إشارة إلى المباراة التي ثبّتت اسمه على المسرح العالمي مع برشلونة.
وجاء الاختيار ضمن مبادرة خيرية بعنوان "هدف في الحياة"، حيث سيحوّل الفنان رفيق أناضول الهدف المختار إلى عمل فنّي رقمي، على أن تتولى مؤسسة إنتر ميامي طرحه في مزاد يعود ريعه للأعمال الخيرية.
ويأتي الإعلان بعد تأكيد ميسي أن ظهوره قبل أيام مع منتخب الأرجنتين على أرضه، كان آخر مباراة رسمية له على ملاعبها، إذ احتفل بالمناسبة بثنائية. 
ورغم أنه لم يعلن اعتزال اللعب، فقد ألمح قائد "الألبيسيليستي" إلى أنّه يعيش المرحلة يوما بيوم، مرجّحا صعوبة مشاركته في كأس العالم 2026 إذا بقيت الأمور على حالها.
بهذا الاختيار، يعيد ميسي تسليط الضوء على هدفٍ جمع بين الرمزية والإنجاز، وكرّس موسم 2009 بوصفه أحد الأعوام المفصلية في مسيرته الأسطورية.


فيديو - ميسي يختار هدفه المفضّل في مسيرته

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

برشلونة

إنتر ميامي

Aljadeed
