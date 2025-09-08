ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا

تصدّر وبرشلونة قائمة متوسّط رواتب اللاعبين في

تصدّر وبرشلونة قائمة متوسّط رواتب اللاعبين في ، في وقتٍ تُظهر فيه أرقام الإيرادات اتساع الفجوة داخل لصالح قطبي "الكلاسيكو".

فبحسب تقرير لصحيفة "ليكيب"، يدفع أعلى متوسط سنوي للاعب الواحد بقيمة 11.2 مليون ، يليه بـ7.91 مليون يورو، أي أقل بنسبة 29.4% من غريمه المدريدي.

وتأتي أندية وبايرن ميونيخ وباريس وأرسنال ضمن نطاق المليون يورو صعودًا أو هبوطًا من متوسط برشلونة، فيما يبلغ متوسط رواتب تشيلسي وتوتنهام نحو 4.5 مليون يورو.

وعلى الرغم من الانتقادات الموجّهة إلى دييغو سيميوني لعدم مزاحمة القطبين محليا، فإن أتلتيكو مدريد يدفع رواتب تقلّ عن عتبة 4.5 مليون يورو، أي أقرب إلى نصف متوسط برشلونة وقرابة ثلث متوسط ريال مدريد، رغم إنفاقه الأكبر في "لاليغا" خلال آخر عامين (364 مليون يورو بصافي إنفاق 150 مليونا).

ماليا، قدّم موسم 2023-2024 صورة أفضل للدوري الإسباني وفق "مراجعة ديلويت للتمويل الكروي"، إذ ارتفع الدخل للاليغا 6% إلى 3.76 مليارات يورو (+229 مليونا).

ومع ذلك، يستحوذ ريال مدريد وبرشلونة معا على 48% من هذا الدخل، في وقت اتّسعت فيه الفجوة بين الأعلى والأدنى دخلا إلى 19 ضعفا (مقابل 15 ضعفا في الموسم السابق)، وارتفعت إيرادات أيام المباريات 28% (+149 مليون يورو) بفضل زيادة الحضور.

وعلى مستوى "الخمسة الكبار"، ما يزال الدوري الإنجليزي يتصدّر بإيرادات 7.35 مليارات يورو، وتليه البوندسليغا بقليل دون 3.8 مليارات، ثم "لاليغا".





