الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا
A-
A+

كرة القدم

2025-09-08 | 06:02
ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا

تصدّر ريال مدريد وبرشلونة قائمة متوسّط رواتب اللاعبين في أوروبا

تصدّر ريال مدريد وبرشلونة قائمة متوسّط رواتب اللاعبين في أوروبا، في وقتٍ تُظهر فيه أرقام الإيرادات اتساع الفجوة داخل الدوري الإسباني لصالح قطبي "الكلاسيكو". 
فبحسب تقرير لصحيفة "ليكيب"، يدفع ريال مدريد أعلى متوسط سنوي للاعب الواحد بقيمة 11.2 مليون يورو، يليه برشلونة بـ7.91 مليون يورو، أي أقل بنسبة 29.4% من غريمه المدريدي.
وتأتي أندية مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وأرسنال ضمن نطاق المليون يورو صعودًا أو هبوطًا من متوسط برشلونة، فيما يبلغ متوسط رواتب تشيلسي وتوتنهام نحو 4.5 مليون يورو.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجّهة إلى دييغو سيميوني لعدم مزاحمة القطبين محليا، فإن أتلتيكو مدريد يدفع رواتب تقلّ عن عتبة 4.5 مليون يورو، أي أقرب إلى نصف متوسط برشلونة وقرابة ثلث متوسط ريال مدريد، رغم إنفاقه الأكبر في "لاليغا" خلال آخر عامين (364 مليون يورو بصافي إنفاق 150 مليونا).
ماليا، قدّم موسم 2023-2024 صورة أفضل للدوري الإسباني وفق "مراجعة ديلويت للتمويل الكروي"، إذ ارتفع الدخل الإجمالي للاليغا 6% إلى 3.76 مليارات يورو (+229 مليونا). 
ومع ذلك، يستحوذ ريال مدريد وبرشلونة معا على 48% من هذا الدخل، في وقت اتّسعت فيه الفجوة بين الأعلى والأدنى دخلا إلى 19 ضعفا (مقابل 15 ضعفا في الموسم السابق)، وارتفعت إيرادات أيام المباريات 28% (+149 مليون يورو) بفضل زيادة الحضور.
وعلى مستوى "الخمسة الكبار"، ما يزال الدوري الإنجليزي يتصدّر بإيرادات 7.35 مليارات يورو، وتليه البوندسليغا بقليل دون 3.8 مليارات، ثم "لاليغا".


مقالات ذات صلة

مداخيل رعاية ملابس الأندية: ريال يتصدر أمام سيتي ويونايتد وبرشلونة
2025-07-16

مداخيل رعاية ملابس الأندية: ريال يتصدر أمام سيتي ويونايتد وبرشلونة

الحُكام الإسبان يقودون هجوماً مُضاداً على ريال مدريد وبرشلونة
2025-07-04

الحُكام الإسبان يقودون هجوماً مُضاداً على ريال مدريد وبرشلونة

التشكيلة الأعلى أجراً في أوروبا 2025-2026: هيمنة لريال مدريد
2025-08-26

التشكيلة الأعلى أجراً في أوروبا 2025-2026: هيمنة لريال مدريد

ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد
2025-07-26

ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد

ريال مدريد وبرشلونة يتصدّران أجور أوروبا ومداخيل إسبانيا

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب
مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط

اقرأ ايضا في كرة القدم

هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب
06:03

هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب

تعرّض مهاجم مانشستر سيتي لإصابة في الفم استلزمت ثلاث غرز

06:03

هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب

تعرّض مهاجم مانشستر سيتي لإصابة في الفم استلزمت ثلاث غرز

مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط
06:00

مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط

يبلغ من العمر 14 عاما وتألق في أكاديمية بيرنلي

06:00

مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط

يبلغ من العمر 14 عاما وتألق في أكاديمية بيرنلي

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية
05:58

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية

قاد ممفيس ديباي منتخب بلاده هولندا الى الفوز

05:58

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية

قاد ممفيس ديباي منتخب بلاده هولندا الى الفوز

اخترنا لك
هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب
06:03
مانشستر سيتي يقتنص موهبة عمرها 14 عاماً فقط
06:00
ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية
05:58
رئيس نادي فنربخشه يكشف سبب إقالة صديقه مورينيو
01:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025