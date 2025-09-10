غيغز على القائمة السوداء لـ"قاعة مشاهير" البريميرليغ!

استُبعد غيغز مرة أخرى من القائمة القصيرة

استُبعد غيغز مرة أخرى من القائمة القصيرة لمرشّحي "قاعة مشاهير" ، رغم وجود عدد من زملائه السابقين في ضمن الأسماء المطروحة هذا العام.

ولم يُرشَّح أسطورة أولد ترافورد، الفائز باللقب 13 مرة وصاحب الرقم القياسي في صناعة الأهداف (162)، منذ إطلاق القاعة عام 2021، في استبعادٍ يراه كثيرون امتدادا لجدلٍ يحيط بإرثه خارج الملعب.

وتعرّضت صورة غيغز لهزّات عدّة خلال مسيرته الشخصية، من فضيحة علاقتِه بزوجة شقيقه ناتاشا، إلى أمرٍ قضائيّ لتقييد النشر بشأن علاقةٍ أخرى، ثم انهيار زواجه لاحقًا.

وعلى الصعيد المهني، انتهت تجربته مع منتخب ويلز بعد توقيفه عام 2020 على خلفية شُبهات اعتداء، وهو ما أنكره على الدوام، قبل أن تُسقِط المحكمة القضية عام 2023 عقب سحبِ مُشتكيةٍ سابقة طلب إعادة المحاكمة.

ويبلغ غيغز الآن 51 عاما، وهو لم يعد إلى التدريب، ويعمل خلف الكواليس مديرا في سالفورد سيتي.

القائمة الحالية تزخر بحضور "شياطين حُمر" آخرين، إذ طُرح للمرة الأولى اسما باتريس إيفرا وتيدي شيرنغهام، إلى جانب غاري نيفيل، ومايكل كاريك، ونيمانيا فيديتش، وإدوين فان در سار، ومايكل أوين. ومن خارج ، برز اسمين من تشيلسي هما إدين هازارد، المتوج مرتين بالدوري وأربع مرات بجائزة لاعب الموسم في النادي، وسيسك فابريغاس، صاحب المركز الثاني تاريخيا في صناعة الأهداف.

وتضم القائمة كذلك سول كامبل، فاولر، جيرمين ديفو، ثنائي ديفيد سيلفا ويايا توريه، وليس فيرديناند، ويجمع المرشحين إجمالي يفوق 5 آلاف مباراة وأكثر من ألف هدف و44 لقب .







