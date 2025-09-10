الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
غيغز على القائمة السوداء لـ"قاعة مشاهير" البريميرليغ!

غيغز على القائمة السوداء لـ&quot;قاعة مشاهير&quot; البريميرليغ!
كرة القدم

2025-09-10 | 01:05
غيغز على القائمة السوداء لـ"قاعة مشاهير" البريميرليغ!

استُبعد ريان غيغز مرة أخرى من القائمة القصيرة

استُبعد ريان غيغز مرة أخرى من القائمة القصيرة لمرشّحي "قاعة مشاهير" الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم وجود عدد من زملائه السابقين في مانشستر يونايتد ضمن الأسماء المطروحة هذا العام.
ولم يُرشَّح أسطورة أولد ترافورد، الفائز باللقب 13 مرة وصاحب الرقم القياسي في صناعة الأهداف (162)، منذ إطلاق القاعة عام 2021، في استبعادٍ يراه كثيرون امتدادا لجدلٍ يحيط بإرثه خارج الملعب.
وتعرّضت صورة غيغز لهزّات عدّة خلال مسيرته الشخصية، من فضيحة علاقتِه بزوجة شقيقه ناتاشا، إلى أمرٍ قضائيّ لتقييد النشر بشأن علاقةٍ أخرى، ثم انهيار زواجه لاحقًا. 
وعلى الصعيد المهني، انتهت تجربته مع منتخب ويلز بعد توقيفه عام 2020 على خلفية شُبهات اعتداء، وهو ما أنكره على الدوام، قبل أن تُسقِط المحكمة القضية عام 2023 عقب سحبِ مُشتكيةٍ سابقة طلب إعادة المحاكمة. 
ويبلغ غيغز الآن 51 عاما، وهو لم يعد إلى التدريب، ويعمل خلف الكواليس مديرا لكرة القدم في سالفورد سيتي.
القائمة الحالية تزخر بحضور "شياطين حُمر" آخرين، إذ طُرح للمرة الأولى اسما باتريس إيفرا وتيدي شيرنغهام، إلى جانب غاري نيفيل، ومايكل كاريك، ونيمانيا فيديتش، وإدوين فان در سار، ومايكل أوين. ومن خارج يونايتد، برز اسمين من تشيلسي هما إدين هازارد، المتوج مرتين بالدوري وأربع مرات بجائزة لاعب الموسم في النادي، وسيسك فابريغاس، صاحب المركز الثاني تاريخيا في صناعة الأهداف.
وتضم القائمة كذلك سول كامبل، روبي فاولر، جيرمين ديفو، ثنائي مانشستر سيتي ديفيد سيلفا ويايا توريه، وليس فيرديناند، ويجمع المرشحين إجمالي يفوق 5 آلاف مباراة وأكثر من ألف هدف و44 لقب دوري.



مقالات ذات صلة

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي
2025-08-25

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي

قائمة سوداء جديدة للدول التي تحتجز مواطنين أميركيين
2025-09-06

قائمة سوداء جديدة للدول التي تحتجز مواطنين أميركيين

رياضة

كرة القدم

ريان غيغز

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد

