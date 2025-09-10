الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
نجل رونالدينيو إلى التشامبيونشيب

نجل رونالدينيو إلى التشامبيونشيب
كرة القدم

2025-09-10 | 01:08
نجل رونالدينيو إلى التشامبيونشيب

في خطوة جديدة للبحث عن انطلاقة حقيقية في مسيرته

أكمل جواو منديش دي أسيس مورييرا، نجل الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، إجراءات انتقاله إلى هال سيتي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، في خطوة جديدة للبحث عن انطلاقة حقيقية في مسيرته، حيث سينضم اللاعب البالغ 20 عاماً إلى فريق النادي تحت 21 عاماً.
منديـش، المولود في ريو دي جانيرو، تنقّل في صغره بين فلامنغو وفاسكو دا غاما، قبل أن يوقّع أول عقد احترافي مع كروزيرو وهو في الرابعة عشرة، بعدما أخفى في البداية هوية والده عن مسؤولي النادي سعيا لنيل فرصة على أساس موهبته.
وبعد أربع سنوات غادر كروزيرو عام 2022، ليلتحق ببرشلونة في آذار - مارس 2023 ضمن فئة الشباب (تحت 19 عاماً).
ومع بداية الموسم الماضي انتقل إلى بيرنلي حيث لعب مع فريق تحت 21 عاماً، لكنه كان ضمن قائمة اللاعبين الذين استغنى عنهم النادي في ختام موسم 2024-2025 عقب صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
يشغل البرازيلي الشاب عادة مركز الجناح الأيسر، ويصف نفسه بأنه “لاعب فني وسريع”، وكان قد صرّح في وقت سابق أنه اختار الانتقال إلى إنجلترا للابتعاد عن المقارنات المتواصلة مع والده في برشلونة.
وبانضمامه إلى هال سيتي تحت 21 عاماً، يطمح منديش إلى شق طريقه تدريجياً نحو الفريق الأول وإثبات اسمه بعيداً عن ظلال إرث والده.


مقالات ذات صلة

محكمة الطفل تؤيد إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية رغم التصالح
08:30

محكمة الطفل تؤيد إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية رغم التصالح

نجل مرام البلوشي يهنأها بمناسبة زواجها برسالة خاصة
2025-09-04

نجل مرام البلوشي يهنأها بمناسبة زواجها برسالة خاصة

نجل أسطورة مانشستر يونايتد يحمل شارة قيادة فريق تحت 16 عاما
2025-08-16

نجل أسطورة مانشستر يونايتد يحمل شارة قيادة فريق تحت 16 عاما

نجل باتريك كلويفرت يبقي العائلة في الدوريات الخمس الكبرى
2025-07-28

نجل باتريك كلويفرت يبقي العائلة في الدوريات الخمس الكبرى

جواو منديش دي أسيس مورييرا

رونالدينيو

نادٍ يتعاقد مع مشجعه البالغ 54 عاماً لحراسة مرماه
غيغز على القائمة السوداء لـ"قاعة مشاهير" البريميرليغ!

