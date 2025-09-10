نجل رونالدينيو إلى التشامبيونشيب

في خطوة للبحث عن انطلاقة حقيقية في مسيرته

أكمل منديش دي أسيس مورييرا، نجل الأسطورة البرازيلية ، إجراءات انتقاله إلى هال سيتي، المنافس في الإنجليزي (تشامبيونشيب)، في خطوة للبحث عن انطلاقة حقيقية في مسيرته، حيث سينضم اللاعب البالغ 20 عاماً إلى فريق النادي تحت 21 عاماً.

منديـش، المولود في ريو دي جانيرو، تنقّل في صغره بين وفاسكو دا غاما، قبل أن يوقّع أول عقد احترافي مع كروزيرو وهو في الرابعة عشرة، بعدما أخفى في البداية هوية والده عن مسؤولي النادي سعيا لنيل فرصة على أساس موهبته.

وبعد أربع سنوات غادر كروزيرو عام 2022، ليلتحق ببرشلونة في آذار - 2023 ضمن فئة (تحت 19 عاماً).

ومع بداية الموسم الماضي انتقل إلى بيرنلي حيث لعب مع فريق تحت 21 عاماً، لكنه كان ضمن قائمة اللاعبين الذين استغنى عنهم النادي في ختام موسم 2024-2025 عقب صعود الفريق إلى .

يشغل البرازيلي الشاب عادة مركز الأيسر، ويصف نفسه بأنه “لاعب فني وسريع”، وكان قد صرّح في وقت سابق أنه اختار الانتقال إلى للابتعاد عن المقارنات المتواصلة مع والده في .

وبانضمامه إلى هال سيتي تحت 21 عاماً، يطمح منديش إلى شق طريقه تدريجياً نحو الفريق الأول وإثبات اسمه بعيداً عن ظلال إرث والده.





