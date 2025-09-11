فيديو - غضب في إنجلترا بعد تصوير اللاعبين خلسةً في كازاخستان

أبدى لاعبو منتخب إنجلترا
تحت 21 عاما، استياءً شديدا، بعد تداول مقطع يُظهر شخصا يصوّر غرف تبديل ملابسهم عبر فجوة نافذة عقب الفوز (2-0) على كازاخستان
، يوم الإثنين الفائت.
وجاء ذلك في افتتاح تصفيات يورو
تحت 21 على ملعب أكتوبي المركزي، ويُظهر الفيديو ردّة فعل غاضبة لإيثان نوانيري الذي حاول إبعاد الكاميرا بمنشفة، قبل أن يسعى اللاعبون وأحد أفراد الطاقم لحجب الرؤية عنها.
وقالت تقارير إن الاتحاد الإنجليزي
طُلِب للتعليق على الحادثة التي وُصفت بانتهاك لخصوصية اللاعبين، بعد أن حسم الإنجليز المباراة بثنائية نوانيري وجوب بيلينغهام
، فيما لم تُعلن جهة رسمية مسؤوليتها عن التصوير ولم يصدر تعليق من الاتحاد
الإنجليزي بشأن الإجراءات اللاحقة.