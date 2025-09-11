الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - غضب في إنجلترا بعد تصوير اللاعبين خلسةً في كازاخستان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - غضب في إنجلترا بعد تصوير اللاعبين خلسةً في كازاخستان
A-
A+

كرة القدم

2025-09-11 | 00:47
فيديو - غضب في إنجلترا بعد تصوير اللاعبين خلسةً في كازاخستان
أبدى لاعبو منتخب إنجلترا تحت 21 عاما، استياءً شديدا، بعد تداول مقطع يُظهر شخصا يصوّر غرف تبديل ملابسهم عبر فجوة نافذة عقب الفوز (2-0) على كازاخستان، يوم الإثنين الفائت.
وجاء ذلك في افتتاح تصفيات يورو تحت 21 على ملعب أكتوبي المركزي، ويُظهر الفيديو ردّة فعل غاضبة لإيثان نوانيري الذي حاول إبعاد الكاميرا بمنشفة، قبل أن يسعى اللاعبون وأحد أفراد الطاقم لحجب الرؤية عنها.
وقالت تقارير إن الاتحاد الإنجليزي طُلِب للتعليق على الحادثة التي وُصفت بانتهاك لخصوصية اللاعبين، بعد أن حسم الإنجليز المباراة بثنائية نوانيري وجوب بيلينغهام، فيما لم تُعلن جهة رسمية مسؤوليتها عن التصوير ولم يصدر تعليق من الاتحاد الإنجليزي بشأن الإجراءات اللاحقة.



مقالات ذات صلة

إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!
2025-08-23

إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!

فيديو - غوارديولا يواجه لاعبيه على الشاطئ بعد جلسة يوغا
2025-06-25

فيديو - غوارديولا يواجه لاعبيه على الشاطئ بعد جلسة يوغا

فيديو - شجار بين اللاعبين ولكمة من الزلزولي
2025-08-07

فيديو - شجار بين اللاعبين ولكمة من الزلزولي

فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين
2025-07-19

فيديو - جماهير تقتحم مركز التدريب وتعتدي على اللاعبين

فيديو - غضب في إنجلترا بعد تصوير اللاعبين خلسةً في كازاخستان

رياضة

كرة القدم

منتخب إنجلترا

نوانيري

جوب بيلينغهام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لاعبٌ يواظب على زيارة قبر زميله وصديقه لسنوات
رافينها يدفع ثمن التوقّف الدولي: جدل حول "ازدواجية المعايير"

اقرأ ايضا في كرة القدم

لاعبٌ يواظب على زيارة قبر زميله وصديقه لسنوات
00:53

لاعبٌ يواظب على زيارة قبر زميله وصديقه لسنوات

تحمل حياة اللاعب الانجليزي بصمة مأساوية

00:53

لاعبٌ يواظب على زيارة قبر زميله وصديقه لسنوات

تحمل حياة اللاعب الانجليزي بصمة مأساوية

رافينها يدفع ثمن التوقّف الدولي: جدل حول "ازدواجية المعايير"
00:45

رافينها يدفع ثمن التوقّف الدولي: جدل حول "ازدواجية المعايير"

ما جرى يكرّس "ازدواجية معايير" لدى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي

00:45

رافينها يدفع ثمن التوقّف الدولي: جدل حول "ازدواجية المعايير"

ما جرى يكرّس "ازدواجية معايير" لدى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي

هل يلعب الجزائري الشاب الى جانب نيمار في سانتوس؟
2025-09-10

هل يلعب الجزائري الشاب الى جانب نيمار في سانتوس؟

يستعد الدولي الجزائري لخوض مغامرة جديدة ومثيرة

2025-09-10

هل يلعب الجزائري الشاب الى جانب نيمار في سانتوس؟

يستعد الدولي الجزائري لخوض مغامرة جديدة ومثيرة

اخترنا لك
لاعبٌ يواظب على زيارة قبر زميله وصديقه لسنوات
00:53
رافينها يدفع ثمن التوقّف الدولي: جدل حول "ازدواجية المعايير"
00:45
هل يلعب الجزائري الشاب الى جانب نيمار في سانتوس؟
2025-09-10
نادٍ يتعاقد مع مشجعه البالغ 54 عاماً لحراسة مرماه
2025-09-10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025