فيديو - غضب في إنجلترا بعد تصوير اللاعبين خلسةً في كازاخستان

youth starlets rage as they spot a spying fan filming them getting changed at an away game in Kazakhstan 😳❌ pic.twitter.com/tYDmzD0i4U — Daily Mail Sport (@MailSport) September 10, 2025

أبدى لاعبو منتخب تحت 21 عاما، استياءً شديدا، بعد تداول مقطع يُظهر شخصا يصوّر غرف تبديل ملابسهم عبر فجوة نافذة عقب الفوز (2-0) على ، يوم الإثنين الفائت.وجاء ذلك في افتتاح تصفيات تحت 21 على ملعب أكتوبي المركزي، ويُظهر الفيديو ردّة فعل غاضبة لإيثان نوانيري الذي حاول إبعاد الكاميرا بمنشفة، قبل أن يسعى اللاعبون وأحد أفراد الطاقم لحجب الرؤية عنها.وقالت تقارير إن طُلِب للتعليق على الحادثة التي وُصفت بانتهاك لخصوصية اللاعبين، بعد أن حسم الإنجليز المباراة بثنائية نوانيري وجوب ، فيما لم تُعلن جهة رسمية مسؤوليتها عن التصوير ولم يصدر تعليق من الإنجليزي بشأن الإجراءات اللاحقة.