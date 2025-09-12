نيكي نيكول عن لامين يامال: أنا عاشقة جدا

تحوّلت نيكي نيكول إلى نجمة في عالم العاطفية

في الأسابيع ، تحوّلت نيكي نيكول إلى نجمة غير متوقعة في عالم العاطفية، فالفنانة الأرجنتينية، التي كانت معروفة في بفضل موسيقاها، أصبحت محطّ أنظار الإعلام بسبب علاقتها العاطفية مع نجم لامين يامال، وهي علاقة لم يعد هناك أي شك حولها بعدما أكدها الطرفان.

البداية كانت مع صور من حفل عيد ميلاد لاعب برشلونة، ثم ظهرت لقطات لهما معا، وبعدها الصور الرسمية، والآن جاءت الكلمات، ففي برشلونة، خلال عرض أزياء (Desigual) لإطلاق مجموعته الجديدة، تحدثت نيكي نيكول للصحافة.

قالت نيكول "إنها أول مرة أحضر عرضاً لـ(Desigual)، وأنا سعيدة جدا، فبالنسبة لي الأمر يعني الكثير، أولًا بسبب الدعوة التي تلقيتها، وثانيا لوجودي بين نجوم مذهلين أعجب بهم كثيرا، وأتوق للتعرف عليهم، كما أنها خطوتي الأولى في عالم الموضة".

جلست إلى جانب إيستر إكسبوسيتو، وكشفت عن جانبها الشخصي عندما سُئلت عن حياتها في برشلونة "أنا سعيدة جدا، سعيدة جدا في برشلونة. بالفعل أشعر بالكثير من المودة من الناس وأود أن أشكر الجميع".

وعندما وجّه إليها الصحفيون سؤالا مباشرا عن علاقتها بلامين يامال، وما إذا كانت عاشقة له، أجابت بوضوح "أنا عاشقة جدا، سعيدة جدا".

من جانبه، كان لامين يامال قد خطا خطوة مهمة قبل أيام، حين ظهر في مقطع فيديو نشره زميله نيكو ويليامز، سرعان ما انتشر عالميا.

ورغم ما أُشيع عن احتمال وجود خلاف أو فتور بينهما، فإن الفيديو وتصريحات نيكي الأخيرة أكدا أن العلاقة تسير بخطى ثابتة وأن يعيش مرحلة مليئة بالحماس والسعادة.





