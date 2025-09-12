الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نيكي نيكول عن لامين يامال: أنا عاشقة جدا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نيكي نيكول عن لامين يامال: أنا عاشقة جدا
A-
A+

كرة القدم

2025-09-12 | 02:02
نيكي نيكول عن لامين يامال: أنا عاشقة جدا

تحوّلت نيكي نيكول إلى نجمة في عالم الأخبار العاطفية

في الأسابيع الأخيرة، تحوّلت نيكي نيكول إلى نجمة غير متوقعة في عالم الأخبار العاطفية، فالفنانة الأرجنتينية، التي كانت معروفة في إسبانيا بفضل موسيقاها، أصبحت محطّ أنظار الإعلام بسبب علاقتها العاطفية مع نجم برشلونة لامين يامال، وهي علاقة لم يعد هناك أي شك حولها بعدما أكدها الطرفان.
البداية كانت مع صور من حفل عيد ميلاد لاعب برشلونة، ثم ظهرت لقطات لهما معا، وبعدها الصور الرسمية، والآن جاءت الكلمات، ففي برشلونة، خلال عرض أزياء (Desigual) لإطلاق مجموعته الجديدة، تحدثت نيكي نيكول للصحافة.
قالت نيكول "إنها أول مرة أحضر عرضاً لـ(Desigual)، وأنا سعيدة جدا، فبالنسبة لي الأمر يعني الكثير، أولًا بسبب الدعوة التي تلقيتها، وثانيا لوجودي بين نجوم مذهلين أعجب بهم كثيرا، وأتوق للتعرف عليهم، كما أنها خطوتي الأولى في عالم الموضة".
جلست المغنية إلى جانب النجمة الإسبانية إيستر إكسبوسيتو، وكشفت عن جانبها الشخصي عندما سُئلت عن حياتها في برشلونة "أنا سعيدة جدا، سعيدة جدا في برشلونة. بالفعل أشعر بالكثير من المودة من الناس وأود أن أشكر الجميع".
وعندما وجّه إليها الصحفيون سؤالا مباشرا عن علاقتها بلامين يامال، وما إذا كانت عاشقة له، أجابت بوضوح "أنا عاشقة جدا، سعيدة جدا".
من جانبه، كان لامين يامال قد خطا خطوة مهمة قبل أيام، حين ظهر في مقطع فيديو نشره زميله نيكو ويليامز، سرعان ما انتشر عالميا. 
ورغم ما أُشيع عن احتمال وجود خلاف أو فتور بينهما، فإن الفيديو وتصريحات نيكي الأخيرة أكدا أن العلاقة تسير بخطى ثابتة وأن الثنائي يعيش مرحلة مليئة بالحماس والسعادة.


مقالات ذات صلة

من هي نيكي نيكول حبيبة لامين يامال؟
2025-08-26

من هي نيكي نيكول حبيبة لامين يامال؟

فيديو – لامين يامال ونيكي نيكول وبينهما نيكو ويليامز
2025-09-09

فيديو – لامين يامال ونيكي نيكول وبينهما نيكو ويليامز

فيديو - لامين يامال ونيكي نيكول في موناكو
2025-08-21

فيديو - لامين يامال ونيكي نيكول في موناكو

تشيلسي يخطف الموهبة الكازاخية ويهدد لامين يامال
2025-08-26

تشيلسي يخطف الموهبة الكازاخية ويهدد لامين يامال

نيكي نيكول عن لامين يامال: أنا عاشقة جدا

رياضة

كرة القدم

نيكي نيكول

برشلونة

لامين يامال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام؟
لاعبٌ يواظب على زيارة قبر زميله وصديقه لسنوات

اقرأ ايضا في كرة القدم

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
02:42

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو

02:42

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
02:21

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين

02:21

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

اخترنا لك
ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
02:42
بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
02:21
إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17
وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي
02:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025