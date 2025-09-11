الأخبار
لاعبٌ يواظب على زيارة قبر زميله وصديقه لسنوات

لاعبٌ يواظب على زيارة قبر زميله وصديقه لسنوات
كرة القدم

2025-09-11 | 00:53
لاعبٌ يواظب على زيارة قبر زميله وصديقه لسنوات

تحمل حياة اللاعب الانجليزي بصمة مأساوية

تحمل حياة اللاعب الانجليزي تايريس دولان، النجم المفاجأة في صفوف إسبانيول مع انطلاقة هذا الموسم، بصمة مأساوية تركتها وفاة أعز أصدقائه.
فقد أنهى جيريمي ويستن حياته عام 2020 بعدما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أنهت مستقبله الكروي، وكان يبلغ من العمر 17 عاماً فقط، فيما كان دولان في الثامنة عشرة.
وقال دولان في مقابلة مع شبكة (BBC) في العام 2023 "أزور قبره كل أسبوع، أذهب لأتحدث معه عن كرة القدم، عن الحياة"، وبعد مرور عامين، لا يزال جناح مانشستر سيتي وبيرنلي وبريستون السابق، البالغ 23 عاماً، يلتزم بوعده.
وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، سافر دولان إلى بلده الأم، وزار قبر صديقه الراحل، موثّقاً اللحظة بصورة شاركها عبر حسابه في إنستغرام.
ومنذ سنوات، يعمل اللاعب الإنجليزي سفيراً لمؤسسة خيرية تُدعى Go Again، وهي منظمة تُعنى بتقديم الدعم الرياضيين الذين يتم الاستغناء عنهم من قِبل أنديتهم.
وفي حفل تقديمه كلاعب جديد في إسبانيول، أطلق دولان دعوة قوية للتغيير وتسليط الضوء على الصحة النفسية، قائلاً "واجهت صعوبات في فترة تكويني، لكنني لم أسمح لها بالتأثير عليّ كثيراً، ولطالما حاولت مواجهة مشكلاتي بالكلام عنها، وأياً كانت العقبة التي تواجهها في حياتك، هناك دائماً ضوء في نهاية النفق، من خلال العقلية المناسبة، إذا شعرت بذلك، تحدّث عمّا يزعجك، لأنك ستشعر بتحسن".





