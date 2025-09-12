ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

نفى البرتغالي
روبين نيفيز، لاعب الهلال
ومنتخب بلاده، أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو، أرملة صديقه وزميله الراحل ديوغو جوتا
، بعد نشر صورة غلاف أوحت بقبلة بين الطرفين، ووصف نيفيز ما نُشر بأنه مضلّل وغير محترم.
وأوضح نيفيز أنّه متزوّج من ديبورا لورينسو منذ أكثر من 11 عاماً، مؤكداً أنّه وعائلته سعوا فقط لدعم روت وأطفالها الثلاثة منذ وفاة جوتا في حادث سير مأسوي بإسبانيا في تموز
– يوليو.
وفي منشور مطوّل عبر منصّاته، شدّد نيفيز على أنّ عائلته تتجنّب الجدل، وأنّ نشر الصورة تجاوزٌ لحدود الخصوصية والاحترام، مجدداً اعتزازه بزوجته وبعائلته، ومشيداً بقوة روت في مواجهة الفاجعة.
وتربط نيفيز وجوتا صداقة عميقة منذ المزاملة في بورتو
وولفرهامبتون والمنتخب البرتغالي، وقد خلد نيفيز ذكرى صديقه بوشم
يجسّد عناقهما، كما أكّد مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز
أن نيفيز سيرتدي القميص رقم 21 مع المنتخب تكريماً لإرث جوتا.
يُذكر أن ليفربول
سبق وأن أعلن اعتزال القميص رقم 20 الذي حمله جوتا، في خطوةٍ تكريميةٍ غير مسبوقة في تاريخ النادي.