الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
A-
A+

كرة القدم

2025-09-12 | 02:42
ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو

نفى البرتغالي روبين نيفيز، لاعب الهلال ومنتخب بلاده، أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو، أرملة صديقه وزميله الراحل ديوغو جوتا، بعد نشر صورة غلاف أوحت بقبلة بين الطرفين، ووصف نيفيز ما نُشر بأنه مضلّل وغير محترم.
وأوضح نيفيز أنّه متزوّج من ديبورا لورينسو منذ أكثر من 11 عاماً، مؤكداً أنّه وعائلته سعوا فقط لدعم روت وأطفالها الثلاثة منذ وفاة جوتا في حادث سير مأسوي بإسبانيا في تموز – يوليو.
وفي منشور مطوّل عبر منصّاته، شدّد نيفيز على أنّ عائلته تتجنّب الجدل، وأنّ نشر الصورة تجاوزٌ لحدود الخصوصية والاحترام، مجدداً اعتزازه بزوجته وبعائلته، ومشيداً بقوة روت في مواجهة الفاجعة. 
وتربط نيفيز وجوتا صداقة عميقة منذ المزاملة في بورتو وولفرهامبتون والمنتخب البرتغالي، وقد خلد نيفيز ذكرى صديقه بوشم يجسّد عناقهما، كما أكّد مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز أن نيفيز سيرتدي القميص رقم 21 مع المنتخب تكريماً لإرث جوتا.
يُذكر أن ليفربول سبق وأن أعلن اعتزال القميص رقم 20 الذي حمله جوتا، في خطوةٍ تكريميةٍ غير مسبوقة في تاريخ النادي.


مقالات ذات صلة

سرّ العلاقة بين روبين نيفيز وديوغو جوتا
2025-07-06

سرّ العلاقة بين روبين نيفيز وديوغو جوتا

صور - أرملة جوتا في ذكرى مرور شهر على زواجهما
2025-07-23

صور - أرملة جوتا في ذكرى مرور شهر على زواجهما

الشبهات تحوم حول مؤسسة ديوغو جوتا الخيرية
2025-08-23

الشبهات تحوم حول مؤسسة ديوغو جوتا الخيرية

فيديو - صورة ديوغو جوتا تتسبب بسيل دموع
2025-07-05

فيديو - صورة ديوغو جوتا تتسبب بسيل دموع

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

رياضة

كرة القدم

روبين نيفيز

روت كاردوزو

دييغو جوتا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

اقرأ ايضا في كرة القدم

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
02:21

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين

02:21

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي
02:16

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي

حظَر نادي وست هام إدخال الوشاح "نصف - نصف"

02:16

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي

حظَر نادي وست هام إدخال الوشاح "نصف - نصف"

اخترنا لك
بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
02:21
إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17
وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي
02:16
فيديو - الظهور الرسمي الأول لتقنية الـ(RefCam) في ايطاليا
02:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025