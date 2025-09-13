الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - تمثال فرانتس بيكنباور في ساحة أليانز أرينا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - تمثال فرانتس بيكنباور في ساحة أليانز أرينا
A-
A+

كرة القدم

2025-09-13 | 02:22
فيديو - تمثال فرانتس بيكنباور في ساحة أليانز أرينا

تمثال برونزي نُصب في الساحة المؤدية إلى ملعب أليانز أرينا

أزيح الستار أمس الجمعة، عن تمثال برونزي نُصب في الساحة المؤدية إلى ملعب أليانز أرينا، معقل نادي بايرن ميونيخ، تكريما لأسطورة كرة القدم الراحل فرانتس بيكنباور، الذي توفي في 7 كانون الثاني - يناير 2024 عن 78 عاماً.
وتم وضع التمثال بالقرب من تمثال أسطورة أخرى، غيرد مولر، الذي توفي في 15  آب - أغسطس 2021.
وشملت تكريمات متتالية للقيصر بيكنباور، إزالة قميصه الأحمر رقم 5 من سقف الملعب، وتغيير عنوان الساحة والشارع المؤديين إلى أليانز أرينا، ليصبحا "فرانتس بيكنباور 5".
التمثال بحجم يزيد بمقدار مرة ونصف عن الحجم الطبيعي، وقد وُضع على قاعدة تشبه الشكل التقليدي لمقاطعة بافاريا، وهو من تصميم الفنانة ماتيلد رومانيولي، ويجسد بيكنباور اللاعب، مرتدًا قميص بايرن ميونيخ من أوائل السبعينيات، وقدمه اليمنى على الكرة.
وحصد بيكنباور خلال مسيرته كلاعب لقب بطل أمم أوروبا 1972، بطل العالم 1974، و3 ألقاب متتالية في كأس الأندية الأوروبية بين 1974 و1976، ونال كمدرب لقب بطل العالم 1990.


مقالات ذات صلة

فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه
2025-08-27

فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه

في كفرصير.. الملعب البلدي تحوّل إلى ساحة معركة
2025-08-17

في كفرصير.. الملعب البلدي تحوّل إلى ساحة معركة

انس الشايب ينجو لحظة الغارات الاسرائيلية على سوريا ..كان في ساحة الامويين قبل دقائق
2025-07-16

انس الشايب ينجو لحظة الغارات الاسرائيلية على سوريا ..كان في ساحة الامويين قبل دقائق

فيديو - تمثال فرانتس بيكنباور في ساحة أليانز أرينا

رياضة

كرة القدم

أليانز أرينا

بايرن ميونيخ

فرانتس بيكنباور

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إل-غانتي يفضح واندا نارا
ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر
02:33

افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر

أرجأ نادي برشلونة عودته المنتظرة إلى ملعبه المُجدَّد

02:33

افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر

أرجأ نادي برشلونة عودته المنتظرة إلى ملعبه المُجدَّد

بعد 74 تهمة: تصريحات فيرغسون لتشيلسي تعود الى الواجهة
02:30

بعد 74 تهمة: تصريحات فيرغسون لتشيلسي تعود الى الواجهة

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 74 تهمة إلى نادي تشيلسي

02:30

بعد 74 تهمة: تصريحات فيرغسون لتشيلسي تعود الى الواجهة

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 74 تهمة إلى نادي تشيلسي

لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!
02:29

لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!

مُدرج رسمياً على قائمة "المفقودين" في هولندا

02:29

لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!

مُدرج رسمياً على قائمة "المفقودين" في هولندا

اخترنا لك
افتتاح ملعب كامب نو: تأجيل آخر
02:33
بعد 74 تهمة: تصريحات فيرغسون لتشيلسي تعود الى الواجهة
02:30
لاعب مُصنّف مفقوداً لكنه موجود !!
02:29
فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد
02:27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025