فيديو - تمثال فرانتس بيكنباور في ساحة أليانز أرينا

أزيح الستار أمس الجمعة، عن تمثال برونزي نُصب في الساحة المؤدية إلى ملعب أليانز أرينا، معقل نادي ، تكريما لأسطورة الراحل فرانتس بيكنباور، الذي توفي في 7 الثاني - يناير 2024 عن 78 عاماً.وتم وضع التمثال بالقرب من تمثال أسطورة أخرى، غيرد مولر، الذي توفي في 15 آب - 2021.وشملت تكريمات متتالية للقيصر بيكنباور، إزالة قميصه الأحمر رقم 5 من سقف الملعب، وتغيير عنوان الساحة والشارع المؤديين إلى أليانز أرينا، ليصبحا "فرانتس بيكنباور 5".التمثال بحجم يزيد بمقدار مرة ونصف عن الحجم الطبيعي، وقد وُضع على قاعدة تشبه الشكل التقليدي لمقاطعة بافاريا، وهو من تصميم الفنانة ماتيلد رومانيولي، ويجسد بيكنباور اللاعب، مرتدًا قميص من أوائل السبعينيات، وقدمه اليمنى على .وحصد بيكنباور خلال مسيرته كلاعب لقب بطل أمم 1972، بطل 1974، و3 ألقاب متتالية في كأس الأندية الأوروبية بين 1974 و1976، ونال كمدرب لقب بطل العالم 1990.