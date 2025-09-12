بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم ، إغليسياس، عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين على هامش للدراجات "لا فويلتا"، احتجاجاً على مشاركة فريق " بريميير-تيك" في السباق.

وقال إغليسياس ةيفاجئني أن نعطي أهمية أكبر لوقف حدث من أن نعطيها لإبادة جماعية، على سبيل المثال، هذا أمر لا أفهمه كثيراً".

وأضاف أنه يُتابع ما يحدث في ، ولذلك يتفهّم غضب المحتجّين، موضحاً أنّ ما يحدث واقع يطال حياة الجميع، والناس واعون تماماً لما يعيشونه، وأحياناً يجب أن يتوقّف الناس ويطالبوا بما هو واجب، أي احترام حقوق الإنسان، ويجب تسخير أي مناسبة تصلح لمحاولة جعل هذا أفضل.

وفي مؤتمر صحافي مطوّل، تطرّق اللاعب أيضاً إلى مستقبله الرياضي، مؤكداً أن رغبته كانت دائماً العودة إلى ملعب بالايدوس، رغم مروره بلحظات شك خلال الصيف لأنها لم تكن مرتبطة بقراره وحده.







