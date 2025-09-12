الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
A-
A+

كرة القدم

2025-09-12 | 02:21
بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين

دافع مهاجم سيلتا فيغو، بورخا إغليسياس، عن آلاف المتظاهرين الذين تحرّكوا دعماً لفلسطين على هامش طواف إسبانيا للدراجات "لا فويلتا"، احتجاجاً على مشاركة فريق "إسرائيل بريميير-تيك" في السباق.
وقال إغليسياس ةيفاجئني أن نعطي أهمية أكبر لوقف حدث رياضي من أن نعطيها لإبادة جماعية، على سبيل المثال، هذا أمر لا أفهمه كثيراً".
وأضاف أنه يُتابع ما يحدث في قطاع غزة، ولذلك يتفهّم غضب المحتجّين، موضحاً أنّ ما يحدث واقع يطال حياة الجميع، والناس واعون تماماً لما يعيشونه، وأحياناً يجب أن يتوقّف الناس ويطالبوا بما هو واجب، أي احترام حقوق الإنسان، ويجب تسخير أي مناسبة تصلح لمحاولة جعل هذا العالم أفضل.
وفي مؤتمر صحافي مطوّل، تطرّق اللاعب أيضاً إلى مستقبله الرياضي، مؤكداً أن رغبته كانت دائماً العودة إلى ملعب بالايدوس، رغم مروره بلحظات شك خلال الصيف لأنها لم تكن مرتبطة بقراره وحده.



مقالات ذات صلة

تامر عبد المنعم يدافع عن سلوم حداد: "الرجل محب لمصر"
2025-09-10

تامر عبد المنعم يدافع عن سلوم حداد: "الرجل محب لمصر"

حسام حبيب يدافع عن طليقته شيرين عبدالوهاب بعد موجة الانتقادات
2025-07-01

حسام حبيب يدافع عن طليقته شيرين عبدالوهاب بعد موجة الانتقادات

فنان كويتي يدافع عن شجون الهاجري ويشنّ هجوماً قاسياً على هؤلاء النجوم
2025-06-25

فنان كويتي يدافع عن شجون الهاجري ويشنّ هجوماً قاسياً على هؤلاء النجوم

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

رياضة

كرة القدم

سيلتا فيغو

بورخا إغليسياس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

اقرأ ايضا في كرة القدم

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
02:42

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو

02:42

ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟

أنباءً تداولتها مجلة برتغالية عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بروت كاردوزو

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

02:17

إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد

وافق مانشستر سيتي على طلب مجموعة من مشجّعيه

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي
02:16

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي

حظَر نادي وست هام إدخال الوشاح "نصف - نصف"

02:16

وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي

حظَر نادي وست هام إدخال الوشاح "نصف - نصف"

اخترنا لك
ما قصة الشائعة والصورة حول علاقة نيفيز بأرملة جوتا؟
02:42
إجراء غريب من السيتي لإشعال أجواء الديربي أمام اليونايتد
02:17
وست هام يحظر غرضا جماهيريا مثيرا للجدل قبل الديربي
02:16
فيديو - الظهور الرسمي الأول لتقنية الـ(RefCam) في ايطاليا
02:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025