ريال مدريد يُعدّ ملف إلى "الفيفا" احتجاجاً على التحكيم

تدرس إدارة مخاطبة على خلفية ما تعتبره سلسلة قرارات تحكيمية مجحفة ضد الفريق في ، فيما أكدت القناة الرسمية للنادي أنها بصدد إعداد ملف لتوثيق هذه الاعتراضات وتقديمه إلى "فيفا".

وجاءت الخطوة بعد الجدل المصاحب لطرد دين هويسن خلال فوز (٢-١) على ، في مباراة اضطر فيها فريق ألونسو لإكمال معظم الدقائق بعشرة لاعبين.

وأبدى ألونسو امتعاضه من القرار عقب صافرة النهاية مؤكّدًا أنه لا يقتنع بتفسير ، بينما صعّدت النادي من نبرة انتقادها.

وأكّدت القناة أنّ النادي "يُحضّر ملفاً" يشرح استياءه من واقعة طرد هويسن وسلسلة "مظالم" يراها متراكمة، وسيغطّي الملفّ "الجولات الأربع الأولى من هذا الموسم إضافة إلى الموسم الماضي"، مع اعتبار حادثة هويسن نقطة تحوّل في موقف النادي.

ويتركّز غضب النادي على قرار حكم الفيديو فيغيروا فاسكيز بعدم استدعاء حكم الساحة خيسوس خيل مانزانو لمراجعة اللقطة على الشاشة الجانبية.







