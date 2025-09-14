يويفا يسمح باستبدال مؤقّت للاعب ميدان واحد حتى الجولة السادسة

تعديل على لوائح مسابقات الأندية للرجال لموسم 2025-2026

أقرّت للاتحاد (يويفا) في اجتماعها يوم ١١ أيلول - سبتمبر، تعديلًا على لوائح مسابقات الأندية للرجال لموسم 2025-2026، يتيح استبدالاً مؤقّتاً لِلاعب ميدان واحد في حال إصابة أو مرض طويل الأمد خلال الدور الأوّل، وذلك حتى نهاية الجولة السادسة.

وذكر يويفا أنّ الهدف هو منع تقليص القوائم بشكل غير عادل وحماية اللاعبين من ضغوط عبء المباريات.

وبحسب نص اللوائح المُحدَّث، تُعرّف إصابة - مرض لاعب الأمد بأنها 60 يوماً على الأقل من تاريخ الواقعة، ويجب أن يكون اللاعب البديل مسجّلاً لدى النادي قبل المهلة النهائية للقائمة "أ"، مع الالتزام بحصص اللاعبين المُدرَّبين محلياً عند الاقتضاء.

وعندما يصبح اللاعب الأصلي جاهزاً للعب، يستعيد مكانه وتُزال بطاقة البديل من القائمة، على أن تُبلَّغ إدارة يويفا قبل 24 ساعة من المباراة التالية.

يُذكر أنّ الاستثناء الخاص بحرّاس المرمى كان قائماً سابقاً ولا يزال يسمح باستبدالهم مؤقّتاً في أيّ وقت خلال الموسم إذا امتدّت الإصابة - المرض 30 يوماً على الأقل، مع أحكام تفصيلية للعودة واستيفاء المستندات الطبية. كما يؤكد بيان يويفا أن التعديل يسري على المسابقات الأوروبية الثلاث للأندية (دوري الأبطال، ، والدوري المؤتمر).















