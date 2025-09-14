الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

يويفا يسمح باستبدال مؤقّت للاعب ميدان واحد حتى الجولة السادسة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
يويفا يسمح باستبدال مؤقّت للاعب ميدان واحد حتى الجولة السادسة
A-
A+

كرة القدم

2025-09-14 | 02:26
يويفا يسمح باستبدال مؤقّت للاعب ميدان واحد حتى الجولة السادسة

تعديل على لوائح مسابقات الأندية للرجال لموسم 2025-2026

أقرّت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في اجتماعها يوم ١١ أيلول - سبتمبر، تعديلًا على لوائح مسابقات الأندية للرجال لموسم 2025-2026، يتيح استبدالاً مؤقّتاً لِلاعب ميدان واحد في حال إصابة أو مرض طويل الأمد خلال الدور الأوّل، وذلك حتى نهاية الجولة السادسة.
وذكر يويفا أنّ الهدف هو منع تقليص القوائم بشكل غير عادل وحماية اللاعبين من ضغوط عبء المباريات. 
وبحسب نص اللوائح المُحدَّث، تُعرّف إصابة - مرض لاعب الميدان الطويل الأمد بأنها 60 يوماً على الأقل من تاريخ الواقعة، ويجب أن يكون اللاعب البديل مسجّلاً لدى النادي قبل المهلة النهائية للقائمة "أ"، مع الالتزام بحصص اللاعبين المُدرَّبين محلياً عند الاقتضاء.
وعندما يصبح اللاعب الأصلي جاهزاً للعب، يستعيد مكانه وتُزال بطاقة البديل من القائمة، على أن تُبلَّغ إدارة يويفا قبل 24 ساعة من المباراة التالية.
يُذكر أنّ الاستثناء الخاص بحرّاس المرمى كان قائماً سابقاً ولا يزال يسمح باستبدالهم مؤقّتاً في أيّ وقت خلال الموسم إذا امتدّت الإصابة - المرض 30 يوماً على الأقل، مع أحكام تفصيلية للعودة واستيفاء المستندات الطبية. كما يؤكد بيان يويفا أن التعديل يسري على المسابقات الأوروبية الثلاث للأندية (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، والدوري المؤتمر).







مقالات ذات صلة

سموتريتش: إذا منحنا حماس هدنة مؤقتة فهذا سيسمح لها بإعادة بناء نفسها
2025-08-09

سموتريتش: إذا منحنا حماس هدنة مؤقتة فهذا سيسمح لها بإعادة بناء نفسها

لاعب واحد لم يُسجّل في قائمة برشلونة
2025-08-31

لاعب واحد لم يُسجّل في قائمة برشلونة

مراسل الجديد بجولة ميدانية مواكبةً لجلسة الحكومة
2025-09-05
Play

مراسل الجديد بجولة ميدانية مواكبةً لجلسة الحكومة

حقيبة "نقود مزيّفة" تصل الى مقر "يويفا"
2025-07-23

حقيبة "نقود مزيّفة" تصل الى مقر "يويفا"

يويفا يسمح باستبدال مؤقّت للاعب ميدان واحد حتى الجولة السادسة

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

يويفا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ناد إنجليزي يتكبّد كلفة باهظة لتنظيف نفايات في ملعبه
ريال مدريد يُعدّ ملف إلى "الفيفا" احتجاجاً على التحكيم

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - من مرض في القلب وانتقال متوقع الى هدّاف للفريق
02:29

فيديو - من مرض في القلب وانتقال متوقع الى هدّاف للفريق

ملعب إل ساردينيرو لديه نجم جديد اسمه جيريمي أريفالو

02:29

فيديو - من مرض في القلب وانتقال متوقع الى هدّاف للفريق

ملعب إل ساردينيرو لديه نجم جديد اسمه جيريمي أريفالو

ناد إنجليزي يتكبّد كلفة باهظة لتنظيف نفايات في ملعبه
02:28

ناد إنجليزي يتكبّد كلفة باهظة لتنظيف نفايات في ملعبه

بعد اقتحام ملعب مايوفيلد من قبل مجموعة متنقّلين وإلقائهم كميات كبيرة من النفايات

02:28

ناد إنجليزي يتكبّد كلفة باهظة لتنظيف نفايات في ملعبه

بعد اقتحام ملعب مايوفيلد من قبل مجموعة متنقّلين وإلقائهم كميات كبيرة من النفايات

اخترنا لك
فيديو - من مرض في القلب وانتقال متوقع الى هدّاف للفريق
02:29
ناد إنجليزي يتكبّد كلفة باهظة لتنظيف نفايات في ملعبه
02:28
ريال مدريد يُعدّ ملف إلى "الفيفا" احتجاجاً على التحكيم
02:25
فيديو - فقدان أحذية فر يق مانشستر يونايتد بأكمله والتحقيق جارٍ
02:23

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025