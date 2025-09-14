ناد إنجليزي يتكبّد كلفة باهظة لتنظيف نفايات في ملعبه

بعد اقتحام ملعب مايوفيلد من قبل مجموعة متنقّلين وإلقائهم كميات كبيرة من النفايات

اضطر نادي كرويدون أثليتيك، المملوك جزئياً لستورمزي وويلفريد زاها، إلى تحمّل نفقات تنظيف تقدَّر بنحو 10 آلاف جنيه إسترليني بعد اقتحام ملعب مايوفيلد في أواخر حزيران - من قبل مجموعة متنقّلين وإلقائهم كميات كبيرة من النفايات.

بدأ الدخول بست عربات سكنية، ثم ارتفع العدد إلى ثمانٍ، ولم يتمكّن النادي من إعادة قفل البوابة حفاظاً على إمكانيّة وصول سيارات الإسعاف.

وفيما تعود ملكية للمجلس البلدي، وصف النادي التراكم بأنه ضخم ومهدِّد للسلامة العامة والحياة البرية والرياضة المجتمعية، فألغى فعالية للناشئين وأوقف أعمال صيانة للملعب كانت مقررة بكلفة كبيرة.

وأكّد النادي أنّ المتنقّلين أُخرجوا بعد نحو أسبوعين في - يوليو، لكن بقيت ثلاثة أسابيع إضافية رغم وعود بإزالتها، قبل أنّ يُبلَّغ بأن الأمر خارج نطاق فريق الإنفاذ البيئي.

لذلك، تولّى النادي إزالة عدة حمولات عبر شاحنات، وقدّر المسؤول ستيف أنّ الكلفة كانت ستفوق قدرته لولا استثمار ملّاكه البارزين، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال كان يمكن توجيهها لتدعيم الفريق.

كما تعرّض مقر النادي في الصيف لحريق صغير غير مرتبط بالواقعة، فنقل كرويدون مبارياته مؤقّتاً إلى ملاعب مثل كرشالتون أثليتيك وكوبهام.

ورغم ذلك، يقدّم الفريق بقيادة المدرب داني كيدويل بداية قوية، وبلغ الدور التمهيدي الثاني لكأس ، وهو منذ 2023 يملكه ائتلاف يضم زاها وستورمزي وداني يونغ.








