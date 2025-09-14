الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ناد إنجليزي يتكبّد كلفة باهظة لتنظيف نفايات في ملعبه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ناد إنجليزي يتكبّد كلفة باهظة لتنظيف نفايات في ملعبه
A-
A+

كرة القدم

2025-09-14 | 02:28
ناد إنجليزي يتكبّد كلفة باهظة لتنظيف نفايات في ملعبه

بعد اقتحام ملعب مايوفيلد من قبل مجموعة متنقّلين وإلقائهم كميات كبيرة من النفايات

اضطر نادي كرويدون أثليتيك، المملوك جزئياً لستورمزي وويلفريد زاها، إلى تحمّل نفقات تنظيف تقدَّر بنحو 10 آلاف جنيه إسترليني بعد اقتحام ملعب مايوفيلد في أواخر حزيران - يونيو من قبل مجموعة متنقّلين وإلقائهم كميات كبيرة من النفايات. 
بدأ الدخول بست عربات سكنية، ثم ارتفع العدد إلى ثمانٍ، ولم يتمكّن النادي من إعادة قفل البوابة حفاظاً على إمكانيّة وصول سيارات الإسعاف.
وفيما تعود ملكية الأرض للمجلس البلدي، وصف النادي التراكم بأنه ضخم ومهدِّد للسلامة العامة والحياة البرية والرياضة المجتمعية، فألغى فعالية للناشئين وأوقف أعمال صيانة للملعب كانت مقررة بكلفة كبيرة.
وأكّد النادي أنّ المتنقّلين أُخرجوا بعد نحو أسبوعين في تموز - يوليو، لكن القمامة بقيت ثلاثة أسابيع إضافية رغم وعود بإزالتها، قبل أنّ يُبلَّغ بأن الأمر خارج نطاق فريق الإنفاذ البيئي. 
لذلك، تولّى النادي إزالة عدة حمولات عبر شاحنات، وقدّر المسؤول ستيف سميث أنّ الكلفة كانت ستفوق قدرته لولا استثمار ملّاكه البارزين، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال كان يمكن توجيهها لتدعيم الفريق. 
كما تعرّض مقر النادي في الصيف لحريق صغير غير مرتبط بالواقعة، فنقل كرويدون مبارياته مؤقّتاً إلى ملاعب مثل كرشالتون أثليتيك وكوبهام.
ورغم ذلك، يقدّم الفريق بقيادة المدرب داني كيدويل بداية قوية، وبلغ الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الإنجليزي، وهو منذ 2023 يملكه ائتلاف يضم زاها وستورمزي وداني يونغ.



مقالات ذات صلة

الرئيس عون رداً على سؤال مراسلة الجديد: "ما في حرب ومين بدو يتحمل كلفة الحرب؟"
2025-06-20

الرئيس عون رداً على سؤال مراسلة الجديد: "ما في حرب ومين بدو يتحمل كلفة الحرب؟"

كابوس متفاقم لإسرائيل.. إليكم كلفة حربها على لبنان وغزة وايران!
2025-06-27

كابوس متفاقم لإسرائيل.. إليكم كلفة حربها على لبنان وغزة وايران!

نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمناً باهظاً
2025-08-24

نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمناً باهظاً

ناد إنجليزي يتكبّد كلفة باهظة لتنظيف نفايات في ملعبه

رياضة

كرة القدم

كرويدون أثليتيك

ستورمزي وويلفريد زاها

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - من مرض في القلب وانتقال متوقع الى هدّاف للفريق
يويفا يسمح باستبدال مؤقّت للاعب ميدان واحد حتى الجولة السادسة

اقرأ ايضا في كرة القدم

اخترنا لك
فيديو - من مرض في القلب وانتقال متوقع الى هدّاف للفريق
02:29
يويفا يسمح باستبدال مؤقّت للاعب ميدان واحد حتى الجولة السادسة
02:26
ريال مدريد يُعدّ ملف إلى "الفيفا" احتجاجاً على التحكيم
02:25
فيديو - فقدان أحذية فر يق مانشستر يونايتد بأكمله والتحقيق جارٍ
02:23

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025