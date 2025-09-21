الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

جول كوندي يُذهل الجميع في برشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جول كوندي يُذهل الجميع في برشلونة
A-
A+

كرة القدم

2025-09-21 | 01:37
جول كوندي يُذهل الجميع في برشلونة

أكد سكان منطقة سيتجيس رؤيته يتمرن عند السابعة صباحاً

قال الصحفي في جريدة سبورت الكاتالونية، كارلوس مونفورت "قبل أسبوعين، وبعد نهاية احدى الحصص التدريبية، وتوجه اللاعبين لغرفة الملابس، لفت الفرنسي جول كوندي انتباه الجهاز الفني، حين بقي في الملعب، بمبادرة خاصة، ودون اتباع أي تعليمات من المدرب هانسي فليك".
واضاف "ليست هذه لحظة مُنفردة، إذ أكد سكان منطقة سيتجيس رؤيته يتمرن عند السابعة صباحاً، قبل التوجه إلى المدينة الرياضية".
وختم ان "كوندي لا يكتفي بجلسة التدريب الصباحية اليومية التي تدوم ساعة ونصف، بل يختار روتيناً خاصاً قبل التدريب ليكون أكثر استعدادا"، وربما هذا ما جعل من احد ابرز الحلقات التي لا غنى عنها في برشلونة.



مقالات ذات صلة

فيديو - جواو نيفيز يبهر الجميع بهاتريك مذهل
2025-08-31

فيديو - جواو نيفيز يبهر الجميع بهاتريك مذهل

كوندي: علينا أن نتعلّم إدارة النتائج بشكل أفضل
2025-08-22

كوندي: علينا أن نتعلّم إدارة النتائج بشكل أفضل

فيديو - كوندي نجم أسبوع الموضة في باريس
2025-06-30

فيديو - كوندي نجم أسبوع الموضة في باريس

جعجع: دار التاريخ دورته الكاملة واثبت للجميع اننا أصبحنا الأولين باعتراف الجميع
2025-09-07

جعجع: دار التاريخ دورته الكاملة واثبت للجميع اننا أصبحنا الأولين باعتراف الجميع

جول كوندي يُذهل الجميع في برشلونة

رياضة

كرة القدم

جول كوندي

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صورة ولد من غزة بقميص ميسي تهزّ العالم .. وبرشلونة
فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم

اقرأ ايضا في كرة القدم

صورة ولد من غزة بقميص ميسي تهزّ العالم .. وبرشلونة
01:38

صورة ولد من غزة بقميص ميسي تهزّ العالم .. وبرشلونة

الصورة انتشرت على وسائل التواصل من قطاع غزة

01:38

صورة ولد من غزة بقميص ميسي تهزّ العالم .. وبرشلونة

الصورة انتشرت على وسائل التواصل من قطاع غزة

فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم
01:16

فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم

بالضربة القاضية في الجولة الأولى

01:16

فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم

بالضربة القاضية في الجولة الأولى

فيديو - برشلونة ارسل التميمة CAT إلى نجل رافينيا
01:14

فيديو - برشلونة ارسل التميمة CAT إلى نجل رافينيا

زاره في المنزل ولعب معه لبرهة غير قليلة من الوقت

01:14

فيديو - برشلونة ارسل التميمة CAT إلى نجل رافينيا

زاره في المنزل ولعب معه لبرهة غير قليلة من الوقت

اخترنا لك
صورة ولد من غزة بقميص ميسي تهزّ العالم .. وبرشلونة
01:38
فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم
01:16
فيديو - برشلونة ارسل التميمة CAT إلى نجل رافينيا
01:14
فيديو - لامين يامال يتمايل مرتدياً قميص ليونيل ميسي
01:12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025