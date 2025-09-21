جول كوندي يُذهل الجميع في برشلونة

أكد سكان منطقة سيتجيس رؤيته يتمرن عند السابعة صباحاً

قال الصحفي في جريدة سبورت الكاتالونية، كارلوس مونفورت "قبل أسبوعين، وبعد نهاية احدى الحصص التدريبية، وتوجه اللاعبين لغرفة الملابس، لفت الفرنسي جول كوندي انتباه الجهاز الفني، حين بقي في الملعب، بمبادرة خاصة، ودون اتباع أي تعليمات من المدرب ".

واضاف "ليست هذه لحظة مُنفردة، إذ أكد سكان منطقة سيتجيس رؤيته يتمرن عند السابعة صباحاً، قبل التوجه إلى ".

وختم ان "كوندي لا يكتفي بجلسة التدريب الصباحية اليومية التي تدوم ساعة ونصف، بل يختار روتيناً خاصاً قبل التدريب ليكون أكثر استعدادا"، وربما هذا ما جعل من احد ابرز الحلقات التي لا غنى عنها في .







