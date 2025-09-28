دافيد بيكهام على عرش سالفورد

تدخّله ساعد على إنقاذ النادي من وضع صعب

شهدت زيارة إلى نادي لفتة خاصة تمثّلت في وضع “عرش” أحمر بطول مترين داخل ملعب النادي، ضمن فعالية ترويجية عُرفت بمقعد "ذا شوت سيت".

وكان بيكهام، أسطورة وشريك الملكية إلى جانب زميله السابق ، قد كشف في وقت سابق أنّ تدخّله ساعد على إنقاذ النادي من وضع صعب.

وخلال مباراة السبت على الملعب الذي يتّسع لنحو 12 ألف متفرّج، ظهر بيكهام مبتسماً وهو يحيّي سويندون، يان هولوواي، قبل أن يشهد تقدّم فريقه بهدفين مبكّرين.

ورغم عودة سويندون للتعادل، حسم سالفورد المواجهة بهدف قاتل سجّله كالوم سيساي في الوقت بدل الضائع.

وشارك صانع المحتوى جيك بهاردواج في التجربة، مؤكدًا أنّ الجلوس على المقعد المزيّن بالمخمل الأحمر ترافق مع فطائر منكهة بمشروب "فايربول" وتقديم لقطات مبردة بين الشوطين، مشيرًا إلى أنّ جلوس بيكهام إلى جانبه بدا "غير متوقّع" وخلق أجواء مختلفة.

وأوضحت الجهة الراعية أنّ الفكرة هدفت إلى كسر نمط المقاعد الباردة والضيافة التقليدية، وتقديم تجربة مرحة وموجّهة للجماهير.

وعن خلفية إنقاذ النادي، أفادت تصريحات منشورة لبيكهام بأنّ طلب نيفيل المساعدة عكس خطورة الموقف، وأنّ القيم المشتركة والعلاقة بالجماهير دفعتا إلى المضي قدماً في الحل.







