ثنائية عكسية تاريخية للاعب واحد

هدفان بالخطأ في مرمى فريقه خلال الخسارة أمام

سجّل الفرنسي إستيف، مدافع ، هدفين بالخطأ في مرمى فريقه خلال الخسارة أمام (١-٥) على ملعب ، ليصبح سادس لاعب في تاريخ يحرز هدفين عكسيين في مباراة واحدة.

هذا الفوز قفز بسيتي إلى المركز السادس مؤقتاً في جدول الترتيب، بينما أبقى بيرنلي قرب مراكز الخطر بعد حصاد من النقاط.

وتؤكّد سابقة إستيف غير المرغوبة ندرة هذا في حقبة البريميرليغ، إذ سبقته حالات معدودة آخرها ثنائية كريغ داوسون العكسية في الاوال - ديسمبر 2024، فيما يسرد التاريخ أسماء مثل جايمي كاراغر ووت ضمن القائمة القصيرة للاعبين الذين تكررت أخطاؤهم مرتين في مباراة واحدة.







