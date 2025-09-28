ثنائية عكسية تاريخية للاعب واحد

سجّل الفرنسي ماكسيم
إستيف، مدافع بيرنلي
، هدفين بالخطأ في مرمى فريقه خلال الخسارة أمام مانشستر سيتي
(١-٥) على ملعب الاتحاد
، ليصبح سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
يحرز هدفين عكسيين في مباراة واحدة.
هذا الفوز قفز بسيتي إلى المركز السادس مؤقتاً في جدول الترتيب، بينما أبقى بيرنلي قرب مراكز الخطر بعد حصاد متواضع
من النقاط.
وتؤكّد سابقة إستيف غير المرغوبة ندرة هذا الحدث
في حقبة البريميرليغ، إذ سبقته حالات معدودة آخرها ثنائية كريغ داوسون العكسية في كانون
الاوال - ديسمبر 2024، فيما يسرد التاريخ أسماء مثل جايمي كاراغر ووت فايس
ضمن القائمة القصيرة للاعبين الذين تكررت أخطاؤهم مرتين في مباراة واحدة.