من النجومية في كرة القدم الى مؤثر في مجال الطبخ

من النجومية في كرة القدم الى مؤثر في مجال الطبخ
2025-10-01 | 01:30
من النجومية في كرة القدم الى مؤثر في مجال الطبخ

قصة فريدة من نوعها

قصة فريدة من نوعها، بطلها الإنجليزي مارك بيو، لاعب بورنموث السابق، الذي تحول من ملاعب البريميرليغ إلى وصفات الطبخ.
وكان بيو شارك بورنموث في العام 2015، بالصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، لكن ما لبث أن اكتشف حبّه للطعام، مع أنه كان أقل براعة فيه، حيث قال "لم أستطع حتى سلق بيضة".
بدأ بيو، صاحب الـ38 عاماً، البحث عن طرق لتحسين أدائه في التغذية والطهي، فالتحق بدورة متخصصة، حيث تعلَّم بعض الفنون، وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، أنه أصبح شغوفاً بالطعام والصحة إلى أن جاء وقت اعتزاله، فذهب في هذا الاتجاه بالكامل.
وأنشأ بيو حساب "thefoodiefootballer" عبر إنستغرام، ما يعني "لاعب كرة القدم المُحب للطعام"، حيث بات لديه أكثر من 69 ألف متابع، وبات أحد أبرز المؤثرين في مجال الأكل الصحي.


