إرلينغ هالاند .. جنونٌ تهديفيّ وماكينة لا تهدأ

يواصل إرلينغ هالاند موسمه بانطلاقةٍ مرعبة

يواصل إرلينغ هالاند (25 عاماً)، موسمه بانطلاقةٍ مرعبة مع ناديه ومنتخب بلاده، بعدما بلغ 19 مساهمة تهديفية حتى 2 تشرين الأوّل - أكتوبر 2025، بدأها بثنائية افتتاحية في شِباك وولفرهامبتون خلال فوز (4-0)، قبل أن يتوقّف أمام توتنهام، ثم يهزّ شباك برايتون رغم خسارة فريقه (1-2).

دوليا، وقّع النرويجي واحدةً من أمسيات التصفيات التاريخية بإحرازه خمسة أهداف وتمريرتين في اكتساح النرويج لمولدوفا (11-1) يوم 9 أيلول - سبتمبر، ليُثبّت صدارته لمجموعته ويعزّز معدّله التهديفي الاستثنائي.

وعلى مستوى ، حسم هالاند ديربي بثنائية في الفوز (3-0)، ثم سجّل هدف التقدّم لسيتي في التعادل (1-1) مع آرسنال، وبعدها بأيام، عاد ليصنع الفارق مجددا أمام بيرنلي بتسجيله ثنائية متأخرة إضافةً إلى تمريرة حاسمة لزميله ماتيوس نونيس في الانتصار (5-1).

أوروبيا، افتتح سيتي مشواره القاري بالفوز (2-0) على نابولي بلمسة حاسمة لهالاند، قبل أن يدوّن ثنائية خارج أمام موناكو في التعادل (2-2).

ومع هذه السلسلة، من ثنائيات وولفز ويونايتد وموناكو، وهدفٍ في كلٍّ من برايتون وآرسنال ونابولي، وخمسة أهداف وتمريرتين مع النرويج، إضافةً إلى ثنائية وتمريرة أمام بيرنلي، بلغ رصيد هالاند 19 مساهمة (أهداف + تمريرات حاسمة) هذا الموسم.

بهذا الإيقاع، رسّخ هالاند مكانته كقلب المنظومة الهجومية لسيتي والنرويج، جامعا بين معدّل تهديفي مُخيف وقدرةٍ مستمرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.







