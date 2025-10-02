عاجل
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
مراسل الجديد: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٤٧٨ تاريخ ٢ تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦ إلى مجلس النواب
إرلينغ هالاند .. جنونٌ تهديفيّ وماكينة لا تهدأ

2025-10-02 | 00:37
إرلينغ هالاند .. جنونٌ تهديفيّ وماكينة لا تهدأ

يواصل إرلينغ هالاند موسمه بانطلاقةٍ مرعبة

يواصل إرلينغ هالاند (25 عاماً)، موسمه بانطلاقةٍ مرعبة مع ناديه ومنتخب بلاده، بعدما بلغ 19 مساهمة تهديفية حتى 2 تشرين الأوّل - أكتوبر 2025، بدأها بثنائية افتتاحية في شِباك وولفرهامبتون خلال فوز مانشستر سيتي (4-0)، قبل أن يتوقّف أمام توتنهام، ثم يهزّ شباك برايتون رغم خسارة فريقه (1-2). 
دوليا، وقّع النرويجي واحدةً من أمسيات التصفيات التاريخية بإحرازه خمسة أهداف وتمريرتين في اكتساح النرويج لمولدوفا (11-1) يوم 9 أيلول - سبتمبر، ليُثبّت صدارته لمجموعته ويعزّز معدّله التهديفي الاستثنائي.
وعلى مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، حسم هالاند ديربي مانشستر بثنائية في الفوز (3-0)، ثم سجّل هدف التقدّم لسيتي في التعادل (1-1) مع آرسنال، وبعدها بأيام، عاد ليصنع الفارق مجددا أمام بيرنلي بتسجيله ثنائية متأخرة إضافةً إلى تمريرة حاسمة لزميله ماتيوس نونيس في الانتصار (5-1).
أوروبيا، افتتح سيتي مشواره القاري بالفوز (2-0) على نابولي بلمسة حاسمة جديدة لهالاند، قبل أن يدوّن ثنائية خارج الديار أمام موناكو في التعادل (2-2).
ومع هذه السلسلة، من ثنائيات وولفز ويونايتد وموناكو، وهدفٍ في كلٍّ من برايتون وآرسنال ونابولي، وخمسة أهداف وتمريرتين مع النرويج، إضافةً إلى ثنائية وتمريرة أمام بيرنلي، بلغ رصيد هالاند الإجمالي 19 مساهمة (أهداف + تمريرات حاسمة) هذا الموسم.
بهذا الإيقاع، رسّخ هالاند مكانته كقلب المنظومة الهجومية لسيتي والنرويج، جامعا بين معدّل تهديفي مُخيف وقدرةٍ مستمرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.



