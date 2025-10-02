غوربانوف .. ثباتٌ يقود مشروع كاراباغ

رسّخ غوربان غوربانوف مكانته كأطول المدربين بقاءً

رسّخ غوربان غوربانوف مكانته كأطول المدربين بقاءً مع نادٍ من "الطبقة المتوسطة"، إذ يقود كاراباغ منذ عام 2008، في مسيرةٍ شهدت محطّة تاريخية عام 2017، حين أصبح ناديه أوّل نادٍ أذربيجاني يبلغ دور في .

واليوم، يواصل كاراباغ كتابة فصول في المرحلة الموحّدة لدوري الأبطال 2025–2026؛ فبعد فوزٍ لافت (3-2) على بنفيكا في الأسبوع الماضي، حقّق الفريق الثاني تواليا بتغلّبه على كوبنهاغن (2-0) في باكو، ليحصد العلامة الكاملة في بداية مثالية للمدرب الأذربيجاني المخضرم.

ويعكس هذا المسار استمرار مشروع غوربانوف القائم على تنظيمٍ صارم وقدرةٍ على مجاراة المنافسين الكبار قارياً، وهو امتدادٌ لنهج أوصل كاراباغ قبل ثمانية أعوام إلى مجموعات للمرة الأولى في تاريخ أندية .

وبذلك، تُصبح انطلاقة هذا الموسم أحدث دليل على استدامة الفكرة التي بناها منذ 2008، وعلى أن بطل أذربيجان بات لاعبا جادا في المشهد ، لا يكتفي بالمشاركة بل يحصد النتائج أيضا.







