فيديو - مشهد غير مسبوق .. روما يهدر ثلاث ركلات جزاء
كرة القدم

2025-10-03 | 01:15
فيديو - مشهد غير مسبوق .. روما يهدر ثلاث ركلات جزاء

أهدر روما ثلاث ركلات جزاء متتالية في مشهد غير مسبوق

أهدر روما ثلاث ركلات جزاء متتالية في مشهد غير مسبوق خلال خسارته (0-1) أمام ليل في الدوري الأوروبي، بعدما تألّق الحارس التركي برك أوزر بثلاث تصدّيات حاسمة خلال نحو ثلاث دقائق. 
بدأت السلسلة في الدقيقة 77 تقريبا حين تقدّم المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك، وسدّد كرة ضعيفة إلى يسار الحارس، فالتقطها أوزر بسهولة.
وبعد دقيقة، قرّر الحكم إعادة الركلة بداعي دخول لاعبي ليل منطقة الجزاء قبل التنفيذ، إلا أنّ دوفبيك كرّر المحاولة بالاتجاه نفسه وبالقوّة ذاتها، فتصدّى لها أوزر مجدّدا.
ولم تتوقّف الدراما، إذ تحرّك الحارس عن خط المرمى مبكرا، ليأمر الحكم بإعادة الركلة مرة ثالثة في الدقيقة 80، فسُحبت المسؤوليّة من دوفبيك ليتقدّم الأرجنتيني ماتياس سوليه، لكنّه اختار الزاوية المعاكسة وانتهت المحاولة بتصدٍّ ثالث مذهل لأوزر، في لقطة ستبقى عالقة في ذاكرته وذاكرة جماهير الفريقين.
مدرّب روما جانّو بييرو غاسبيريني أوضح بعد المباراة أنّه لم يسبق له أن عاش موقفا تُهدر فيه ثلاث ركلات جزاء متتالية في تسلسل واحد، معتبرا أنّ الحادثة استثنائية، وأثّرت مباشرة على النتيجة رغم الحماس والإيقاع حتى النهاية.
بدوره، رأى الحارس ميله سفيلار أنّ منفّذي الركلات "شجعان دائما"، مؤكّدا أنّ الفرص المقبلة ستكون أفضل.



