في بيان رسمي .. أتليتك بلباو يساند فلسطين

أعلن نادي أتلتيك بلباو
، أمس الجمعة عن مبادرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "أوقفوا الإبادة"، وذلك عبر بيان على موقعه الرسمي ومنصاته الرقمية.
وأكد النادي أنّه سيُنظّم قبل مباراته أمام ريال مايوركا
، مساء اليوم
السبت على ملعب سان ماميس
، فقرة خاصة على أرضية الميدان
يستقبل خلالها سفيرة الذكرى الـ125 للنادي، الفلسطينية
هني ثلجيه، إلى جانب مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين
المقيمين في إقليم الباسك وممثلين عن وكالة الأونروا
.
وسوف
يتلقى هؤلاء تحية الجمهور، ويجري عرض رسالة "أتلتيك
بيلباو يساند فلسطين
.. أوقفوا الإبادة" على الشاشات الداخلية للملعب.
وأوضح النادي أنّ هذه الخطوة تواكب مشروعًا أطلقته مؤسسة أتلتيك بلباو
بالتعاون مع مكتب الأونروا في الباسك لدعم نحو 8 آلاف طفلٍ فلسطيني لاجئ في مدارس سورية
عبر حصص للتربية البدنية، على أن يُقدَّم المشروع إعلاميا خلال فعالية “Thinking Football” هذا الشهر.