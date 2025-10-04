في بيان رسمي .. أتليتك بلباو يساند فلسطين

✊ Athletic stands with Palestine. #StopTheGenocide 🇵🇸#Athletic125 ambassador @HoneyThaljieh, Palestinian refugees in the Basque Country, and @UNRWA representatives will receive a show support at San Mames before Saturday's match against @RCD_MallorcaEN kicks off — Athletic Club (@Athletic_en) October 3, 2025

، أمس الجمعة عن مبادرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "أوقفوا الإبادة"، وذلك عبر بيان على موقعه الرسمي ومنصاته الرقمية.وأكد النادي أنّه سيُنظّم قبل مباراته أمام ، مساء السبت على ، فقرة خاصة على أرضية يستقبل خلالها سفيرة الذكرى الـ125 للنادي، هني ثلجيه، إلى جانب مجموعة من اللاجئين المقيمين في إقليم الباسك وممثلين عن .يتلقى هؤلاء تحية الجمهور، ويجري عرض رسالة " بيلباو يساند .. أوقفوا الإبادة" على الشاشات الداخلية للملعب.وأوضح النادي أنّ هذه الخطوة تواكب مشروعًا أطلقته مؤسسة أتلتيك بالتعاون مع مكتب الأونروا في الباسك لدعم نحو 8 آلاف طفلٍ فلسطيني لاجئ في مدارس عبر حصص للتربية البدنية، على أن يُقدَّم المشروع إعلاميا خلال فعالية “Thinking Football” هذا الشهر.