فيديو - تظاهرة ضد إسرائيل أمام مركز تدريبات منتخب إيطاليا

نظم مؤيدون لفلسطين وقفة أمام مركز تدريبات منتخب إيطاليا
مساء أمس الجمعة، للمطالبة بعدم إقامة مباراة إيطاليا المرتقبة ضد إسرائيل
في تصفيات كأس العالم
.
وجاءت الوقفة في سياق إضراب عام شارك فيه نحو مليوني شخص في إيطاليا، وفق أكبر نقابة عمالية
في البلاد، حيث رفع المحتجون لافتة كتب عليها "لنوقف الصهيونية
بالمقاومة"، وهتفوا عبر مكبرات الصوت "كيف يسمح لإسرائيل، الدولة الصهيونية المجرمة، بأن تواصل لعب المباريات؟".
ولم يكن لاعبو المنتخب الايطالي في مركز كوفيرتشانو التدريبي في فلورنسا، لكنهم سينضموا اليه يوم الاثنين استعداداً لمواجهة منتخب الكيان في مدينة أوديني في 14 الجاري.