أرقامٌ لافتة لشاكيري منذ عودته إلى بازل

أرقامٌ لافتة لشاكيري منذ عودته إلى بازل
كرة القدم

2025-10-05 | 05:03
أرقامٌ لافتة لشاكيري منذ عودته إلى بازل

منذ عودته الى ناديه الأمّ إف سي بازل

منذ عودته الى ناديه الأمّ إف سي بازل في 16 آب - أغسطس 2024 بعقدٍ لثلاثة أعوام، يقدّم الجناح السويسري شيردان شاكيري (33 عاما) موسما ونصفا مميّزَين بالأهداف والتمريرات الحاسمة. 
وبحسب قاعدة بيانات Soccerbase، سجّل شاكيري في موسم 2024-2025 اجمالي 22 هدفا في الدوري السويسري مع بازل، إلى جانب مشاركات وأهداف في مسابقات أخرى، ما يعكس تحوّله إلى الرافعة الهجومية الأولى للفريق منذ عودته.
ومع انطلاقة موسم 2025-2026، واصل شاكيري نسقه العالي، إذ تُظهر إحصاءات ESPN للدوري السويسري أنه قدّم حتى الآن 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات، تأكيدا لاستمرارية تأثيره المباشر في صناعة الفارق الهجومي
وبمحصّلةٍ إجمالية منذ العودة، خاض 52 مباراة ووقّع على 54 مساهمة تهديفية (أهدافا وتمريراتٍ حاسمة)، ما يكرّس حضوره كقائدٍ هجومي على ملعب سانت جايكوب-بارك.
وعلى الصعيد المعنوي داخل النادي، نال اللاعب إشاداتٍ متكرّرة على الموقع الرسمي لبازل، بينها إدراجه ضمن مواد "هدف الشهر" و"هدف الموسم 2024-25"، ما يعكس وقع بصماته الفنية منذ العودة.

أرقامٌ لافتة لشاكيري منذ عودته إلى بازل

رياضة

كرة القدم

بازل

شيردان شاكيري

