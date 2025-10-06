الأخبار
قصة نجاح: "أتلتيك سانت جوست" الصغير يكتب التاريخ ويتأهل إلى كأس ملك إسبانيا

قصة نجاح: "أتلتيك سانت جوست" الصغير يكتب التاريخ ويتأهل إلى كأس ملك إسبانيا
كرة القدم

2025-10-06 | 00:56
قصة نجاح: "أتلتيك سانت جوست" الصغير يكتب التاريخ ويتأهل إلى كأس ملك إسبانيا

كتب نادي أتلتيك سانت جوست واحدة من أجمل القصص في كرة القدم

كتب نادي أتلتيك سانت جوست (Atlètic Sant Just)، الذي لا يتجاوز عمره 15 عاما، واحدة من أجمل القصص في كرة القدم الإسبانية، بعد أن ضمن مشاركته التاريخية في بطولة كأس الملك.
الفريق الكتالوني المتواضع، الذي يلعب في دوري (Lliga Elit)، سيتلقى في ملعبه أحد أندية الدرجة الأولى، من بين إسبانيول، جيرونا، ريال مايوركا أو أوساسونا، بعد فوزه الساحق على فريق كالاطايود بنتيجة إجمالية (7-1) في الدور التمهيدي.
النجم الأبرز في هذه الملحمة كان المهاجم يان غونزاليس، الذي سجل أربعة أهداف، وقاد فريق الأحلام نحو هذا الإنجاز التاريخي.
تأسس النادي عام 2010، على يد مجموعة من الآباء والأصدقاء، من بينهم والد يان غونزاليس، ورئيس النادي والمدير الرياضي كارلوس سيبريان، بهدف بناء نادٍ يرتكز على القيم العائلية ويهتم بتطوير كرة القدم القاعدية على الطريقة الكتالونية.
انطلق الفريق من الدرجة الرابعة الكتالونية ووصل تدريجيا إلى (Lliga Elit)، وبات قريبا الموسم الماضي من الصعود إلى الدرجة الثالثة، إلا أن فريق "كان فيداليت" خطف بطاقة الترقية، ومع ذلك، حصل سانت جوست على مكافأة كبيرة: التأهل إلى كأس الملك.
غونزاليس، البالغ من العمر 31 عاما، يُعد أحد قادة الفريق وهدافه الأول، حيث سجل 18 هدفا في 34 مباراة خلال موسم 2024-2025. 
ورغم تلقيه عروضا من أندية في درجات أعلى، فإنه فضّل البقاء وفاءً للنادي الذي نشأ فيه، ليكون نموذجا لـ"اللاعب المخلص لنادٍ واحد"، كما تم استدعاؤه مؤخرًا إلى منتخب كاتالونيا للمشاركة في بطولة مناطق 
يُدرّب الفريق حاليًا كونراد غارسيا، المعروف بأسلوبه المنهجي وخبرته الطويلة، إذ قاد سابقا نادي ساباديل لتحقيق 6 "صعود" خلال 12 عاما.
ومن الطريف أن يان غونزاليس نفسه كان قد تدرب سابقا تحت قيادة أرناو بلانكو، الذي أصبح اليوم أحد أفراد الطاقم الفني في برشلونة.
بهذه الروح الجماعية والعقلية المتواضعة، يعيش أتلتيك سانت جوست حلما جميلاً، ويبرهن أن الشغف والإصرار يمكن أن يصنعا التاريخ، حتى من قلب نادٍ تأسس على يد مجموعة من الأصدقاء.


